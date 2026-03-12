La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de dónde son los tres apostadores que ganaron más de $390 millones

Dos jugadores acertaron los seis números del pozo Tradicional, mientras que un tercer afortunado se llevó el doble de premio en la modalidad La Segunda

12 de marzo 2026 · 08:14hs
Resultados del Quini 6 del miércoles 11 de marzo

Resultados del Quini 6 del miércoles 11 de marzo

Este miércoles 11 de marzo se realizó el sorteo 3.355 del Quini 6, donde hubo varios jugadores que se convirtieron en millonarios. Por un lado, un apostador de la localidad de Villa Ángela, en Chaco, se llevó más de 780 millones de pesos en el pozo La Segunda.

La suerte también estuvo en el Tradicional ya que dos afortunados, uno de San Rafael (Mendoza) y otro de Victoria (Entre Ríos), obtuvieron más de $390 millones en dicha modalidad luego de realizar seis aciertos.

Sumado a ellos, el Siempre Sale tuvo 7 ganadores con cinco aciertos, los cuales se alzaron más de 43 millones de pesos cada uno.

Para la próxima edición de la lotería, que será el próximo domingo 15 de marzo desde las 21.15, habrá un pozo acumulado de $4.400.000.000.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

Con seis aciertos: 2 ganadores, que recibirán $390.000.000

Con cinco aciertos: 92 ganadores, que recibirán $365.577

Con cuatro aciertos: 3.137 ganadores, que recibirán $3.216

►La Segunda

Números sorteados: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $780.000.000

Con cinco aciertos: 74 ganadores, que recibirán $454.501

Con cuatro aciertos: 3.008 ganadores, que recibirán $3.354

►Revancha

Números sorteados: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.692.739.458

►Siempre Sale

Números sorteados: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

Con cinco aciertos: 7 ganadores, que recibirán $43.131.319

►Pozo extra

1.572 ganadores, que recibirán $98.600

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del domingo 8 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante que se pondrá en juego en el próximo sorteo

todo vacante en el quini 6, con varios santafesinos ganadores del siempre sale

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

Resultados del Quini 6 del mmiércoles 4 de marzo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó $780 millones en La Segunda

quini 6: un solo ganador en la segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

El asesino de TikTok: la historia real detrás de la miniserie que arrasa en Netflix

"El asesino de TikTok": la historia real detrás de la miniserie que arrasa en Netflix

Quini 6: de dónde son los tres apostadores que ganaron más de $390 millones

Quini 6: de dónde son los tres apostadores que ganaron más de $390 millones

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

La casona de barrio Martin está en refacción. A mitad de año empezarán a funcionar los consultorios del Sindicato de Luz y Fuerza

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud
El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Ovación
Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Por Pablo Mihal
Ovación

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud
La Ciudad

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo
Zoom

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado