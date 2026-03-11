Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

El delantero de Central fue visto en uno de los palcos del teatro, donde presenció el primer concierto sinfónico del músico en Rosario

Di María y Jorgelina Cardoso en la presentación de Fito Páez en Teatro El Círculo

Fito Páez comenzó su gira por Rosario este martes en el Teatro El Círculo con un invitado especial: Ángel Di María . El futbolista de Central, acompañado por su esposa Jorgelina Cardoso, presenciaron el concierto sinfónico del artista en el marco de la presentación de "Casa Páez" .

La propuesta combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista. Esta función fue la primera de las cuatro programadas esta semana por el músico rosarino en la ciudad. Durante estas presentaciones, Fito hará un recorrido completo por su discografía, desde su emblemático álbum "Del 63" hasta su obra más reciente "Novela" .

Una vez finalizado el recital, el compositor local se tomó el tiempo para reconocer al delantero, al que lo reconoció como "campeón del mundo" . inmediatamente, las miradas de los asistentes se dirigió hacia uno de los palcos laterales del establecimiento, donde "Fideo" se levantó de su asiento para saludar al público.

"Fideo, Fideo ", la ovación de los espectadores al capitán del club de Arroyito, cerrando una noche llena de emociones.

Tras el show, Di María compartió un posteo junto a Fito Páez y le agradeció el gesto: "Muchas gracias por recibirnos. Hermosa noche, Fito querido. Rosario siempre estuvo cerca".

Cómo sigue la agenda de Fito Páez en Rosario

11 de marzo – "Piano Solo" en el Teatro Astengo

La segunda fecha será en el Teatro Fundación Astengo con el formato "Piano Solo". El repertorio incluirá algunas de sus canciones más emblemáticas, además de obras de autores que marcaron su formación musical y forman parte del cancionero popular argentino.

13 de marzo – “Novela” en el Teatro El Círculo

El tercer concierto, en el marco de la fecha de su cumpleaños, será en el Teatro El Círculo y tendrá un carácter especial: el artista presentará "Novela" de manera completa y por única vez.

La obra, tal como fue concebida en el álbum, recorre recuerdos y emociones de su infancia en Villa Constitución a través de un relato mágico que narra la historia de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas provenientes de una universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. El espectáculo contará con una puesta en escena especialmente diseñada para esta presentación.

15 de marzo – Monumento Nacional a la Bandera

El cierre será el 15 de marzo desde las 19 con un concierto abierto y gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. El recital marcará el inicio de la nueva gira “Sale el Sol”. Hasta el momento no se confirmaron artistas invitados.