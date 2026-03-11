La Capital | Ovación | Boca

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

El Xeneize no logró sostener la diferencia y empató 1 a 1 con el Ciclón. Hoy, el Millonario de Coudet visita a Huracán

11 de marzo 2026 · 22:38hs
No pasarás. El ex-Central Lautaro Blanco

No pasarás. El ex-Central Lautaro Blanco, ahora en Boca, rodeado por jugadores de San Lorenzo.

Boca empató 1-1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional. En el estadio La Bombonera, el Xeneize abrió el partido a los 11 minutos del complemento con el gol de Santiago Ascacibar. Pero, 10 minutos después, el Ciclón lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se ubica también con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain.

Como dato de color, el exmediocampista David Silva, campeón del Mundial 2010 con España, dijo presente en La Bombonera para disfrutar del encuentro entre Boca y San Lorenzo.

El histórico volante y referente del Manchester City de Inglaterra fue visto en Brandsen 805, donde las imágenes se volvieron virales rápidamente en redes sociales.

Perdió el rival del Canalla

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Banfield en un partido cargado de emoción que disputaron en el estadio Florencio Sola por la décima fecha del torneo Apertura.

La visita se puso en ventaja con los goles del delantero Manuel Panaro y el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, mientras que Banfield descontó con el tanto del defensor Santiago López García.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto recibirá a Independiente Rivadavia, el domingo 15 de marzo a las 15.15; mientras que el Taladro será visitante de Central, el sábado 14 a partir de las 21.

Debuta el River del Chacho Coudet

River visitará hoy a Huracán, que finalmente podrá contar con 15 mil hinchas en su estadio luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.

El encuentro, correspondiente a la décima fecha de la Zona B del torneo Apertura, se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad de River en este encuentro será el debut como director técnico de Eduardo Chacho Coudet, quien llega a la institución de Núñez para dejar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

Al fin, con público

En este torneo Apertura, River tiene 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs. Huracán, por su parte, está con 12 unidades.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Globo fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

En los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.

Jorge Almirón valoró que los jugadores de Central que tuvieron la oportunidad de sumar minutos no desentonaron.

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Ante la ausencia de Di María, fue el Bicho Campaz el que tuvo que tomar las riendas del ataque de Central.

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Argentinos Juniors.

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Alejo Veliz intenta un ataque para Central en La Paternal.

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos
Por Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste
En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
Por Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1
Por Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso
El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado
Por Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi
Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo
Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo
Por Florencia O'Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's
Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario
Por Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo
El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar
Por Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben
Por Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste
Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027
Por Javier Felcaro

Por Javier Felcaro
Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra