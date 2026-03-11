Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

El Xeneize no logró sostener la diferencia y empató 1 a 1 con el Ciclón. Hoy, el Millonario de Coudet visita a Huracán

Boca empató 1-1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional. En el estadio La Bombonera, el Xeneize abrió el partido a los 11 minutos del complemento con el gol de Santiago Ascacibar. Pero, 10 minutos después, el Ciclón lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se ubica también con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain.

Como dato de color, el exmediocampista David Silva, campeón del Mundial 2010 con España, dijo presente en La Bombonera para disfrutar del encuentro entre Boca y San Lorenzo.

El histórico volante y referente del Manchester City de Inglaterra fue visto en Brandsen 805, donde las imágenes se volvieron virales rápidamente en redes sociales.

>>Leer más: Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Perdió el rival del Canalla

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Banfield en un partido cargado de emoción que disputaron en el estadio Florencio Sola por la décima fecha del torneo Apertura.

La visita se puso en ventaja con los goles del delantero Manuel Panaro y el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, mientras que Banfield descontó con el tanto del defensor Santiago López García.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto recibirá a Independiente Rivadavia, el domingo 15 de marzo a las 15.15; mientras que el Taladro será visitante de Central, el sábado 14 a partir de las 21.

Debuta el River del Chacho Coudet

River visitará hoy a Huracán, que finalmente podrá contar con 15 mil hinchas en su estadio luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones.

El encuentro, correspondiente a la décima fecha de la Zona B del torneo Apertura, se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad de River en este encuentro será el debut como director técnico de Eduardo Chacho Coudet, quien llega a la institución de Núñez para dejar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

>>Leer más: Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

Al fin, con público

En este torneo Apertura, River tiene 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs. Huracán, por su parte, está con 12 unidades.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Globo fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

En los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.