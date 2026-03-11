En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

El arquero de Central atajó por primera vez en el torneo Apertura y tuvo una gran actuación, en especial en la etapa inicial

Jorge Broun le dio confiabilidad al equipo de Almirón cada vez que Argentinos atacó a Central.

En la previa del partido hubo decisiones fuertes por parte del entrenador Jorge Almirón y una de ellas fue la de cambiar el arquero. Quería darle un partido importante a Jorge Broun y se lo dio. La respuesta de Fatura fue la mejor, porque en el empate sin goles frente a Argentinos Juniors, el arquero canalla fue el gran destacad o, al menos en el equipo de Arroyito. Sus intervenciones en el primer tiempo fueron la base de ese punto que Central se llevó desde La Paternal.

Habían pasado apenas 48 segundos cuando Argentinos Juniors dispuso de su primera acción de peligro , luego de un pase exigido por parte de Raffin y un mal control de Navarro. Fue por eso que López Muñoz quedó con la pelota servida dentro del área y cuando intentó definir el arquero canalla se le impuso en el duelo.

No había mejor forma para Fatura que responder de esa manera en medio de, se insiste, una apuesta firme por parte del técnico.

Fatu Broun, determinante en Central

Pero lo del arquero canalla no se redujo solamente a esa acción al minuto de juego. Porque a los 17’ otra vez López Muñoz encaró hacia el arco libre de marcas y cuando intentó vulnerar a Broun, el uno canalla volvió a atragantarle el grito de gol.

El asistente 2 levantó la bandera y Facundo Tello cobró el fuera de juego. Por eso el enorme valor de esa atajada que sería revisada luego por el VAR.

¿Fue todo? No. López Muñoz metió una media vuelta tras un centro desde la izquierda y, otra vez, Broun estaba bien parado.

A esa altura ya se sabía que si no pasaba nada extraño, Broun iba a estar entre los destacados de Central y también del partido.

>>Leer más: Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

En su segundo encuentro en el semestre (el restante fue por Copa Argentina).

Ya lo del segundo tiempo no tiene mucho para contar porque Argentinos Juniors prácticamente no lo inquietó.

Fatu Broun, con mucha seguridad

De todas formas, las veces que le tocó intervenir lo hizo brindando mucha seguridad.

Fatura llegó a las 92 vallas invictas en el arco canalla y se transformó en el arquero con más partidos en la historia del club en mantener su arco en cero.

Lleva 276 partidos. Está a 8 de ser el arquero con más presencias en Central. Y seguro que lo va a lograr muy pronto.

>>Leer más: Central: con el envión como bandera, por un ladrillo más en el muro del protagonismo

"Estoy muy contento"

Tras el partido la cara de Jorge Broun lo decía todo. La sonrisa por haber vuelto al lugar que más le gusta: el arco canalla. “Estoy contento por volver a jugar en el torneo Apertura y poder terminar con el arco en cero, en un partido que fue muy intenso. Ellos tuvieron algunas oportunidades y nosotros respondimos”, aseguró.

Fatura insistió que “me sentí bien, feliz de volver a jugar, tratando de brindarle tranquilidad y confianza a los compañeros y muy contento de sumar de vuelta un partido más con esta camiseta”.

En tanto, confió que espera “con ganas” la Supercopa Internacional ante Estudiantes “porque queremos seguir haciendo historia en el club. Nosotros somos Central, pensamos en nosotros y somos un equipo grande”.