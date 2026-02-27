Cazzu y Diego Peretti protagonizan el primer adelanto de "Risa y la cabina del viento"

La película argentina presentó su tráiler oficial, confirmó música de Babasónicos y dejó ver las primeras imágenes de la historia

Hace algunos meses se anunció la llegada de una nueva película argentina que combina un elenco de primer nivel con el debut actoral de una de las cantantes más exitosas del país. Se trata de " Risa y la cabina del viento" , protagonizada por Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel . Ahora, lanzaron el adelanto oficial del filme, que generó gran expectativa.

Ambientada en los impactantes paisajes de Tierra del Fuego y dirigida por Juan Cabral , "Risa y la cabina del viento" es la nueva producción que mezcla drama, magia y fantasía. La historia sigue a una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio y, a partir de allí, se adentra en un mundo donde el duelo y las segundas oportunidades cobran un papel central.

Tras obtener el premio a Mejor Largometraje en la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2025, se compartió el primer adelanto oficial. Si bien aún no hay fecha de estreno exacta confirmada, el avance anticipó que llegará en abril solo en cines y reveló algunos detalles de su trama.

El adelanto de "Risa y la cabina del viento" con Cazzu

En el primer adelanto también se pueden ver varias escenas del elenco y se confirma que la película contará con música de Babasónicos.

El elenco de la producción reúne figuras con trayectoria y una novedad destacada: además de Joaquín Furriel y Diego Peretti, participa la actriz peruana Elena Romero y marca el debut actoral de Juliana Cazzucheli, más conocida como Cazzi. La artista jujeña llega a la actuación tras lanzar su álbum Latinaje y su libro Perreo, una revolución.

En el avance se presenta a una niña de 10 años que vive con su madre, interpretada por Cazzu, en Ushuaia. Cuando la mujer trabaja, la pequeña queda al cuidado de su vecino Esteban, interpretado por Diego Peretti, un hombre con problemas de alcohol. En ese contexto aparece una cabina telefónica descompuesta que, pasa a ser el objeto central de la trama.