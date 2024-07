Bruce Willis perdió la capacidad de hablar por el avance de su enfermedad

El guionista Glenn Gordon Caron es una persona muy cercana a Willis desde 1985, cuando creó la serie "Moonlighting", que tuvo mucho éxito en Argentina (donde se llamó "Luz de luna") y que el actor protagonizó junto a Cybill Shepherd. Ahora la serie será relanzada y Caron hizo referencia a su amigo. “Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible aunque no pueda decirlo”, dijo en una entrevista con el periódico New York Post, confirmando que Willis ya no puede hablar.