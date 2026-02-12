La Capital | Zoom | Britney Spears

Britney Spears vendió los derechos de toda su música

Si bien no se conocen demasiados detalles, se supo que la estrella pop vendió su catálogo por una suma millonaria

12 de febrero 2026 · 14:22hs
Britney Spears habría vendido los derechos de todo su catálogo musical por una cifra millonaria

Britney Spears habría vendido los derechos de todo su catálogo musical por una cifra millonaria

Britney Spears vuelve a estar en los titulares del mundo. Esta vez, se dio a conocer que la ícono pop vendió los derechos de todo su catálogo musical por una cifra desconocida. La noticia fue publicada por el medio TMZ y confirmada por Rolling Stone, que citaron fuentes confidenciales del entorno de la artista.

No se conocen detalles de los términos del acuerdo, pero el beneficiario es Primary Wave, una compañía discográfica estadounidense que en las últimas dos décadas se dedicó a conseguir los derechos de los catálogos de artistas como Bob Marley, Prince, James Brown, y Whitney Houston. En 2020, Stevie Nicks le vendió los derechos de publicación a esta empresa por $100 millones de dólares.

Algunas fuentes aseguran que el acuerdo con Britney se cerró a finales de 2025 y que fue por una cifra cercana a los $200 millones de dólares. El catálogo de Spears incluye nueve discos, desde el histórico “Baby One More Time” de 1999 hasta “Glory” de 2016. Su último lanzamiento fue la canción “Mind Your Business” en 2023. Ni la protagonista ni la compañía en cuestión hicieron todavía declaraciones oficiales sobre la venta.

>> Leer más: Britney Spears vuelve a los escenarios: por qué "nunca más" va a tocar en Estados Unidos

Britney Spears y el fin de su tutela

Vale recordar que en 2021 la artista logró cortar judicialmente con la tutela que su padre había impuesto sobre ella trece años antes. Esta medida no le permitía a Spears tener control sobre su patrimonio, pero tampoco sobre su imagen pública, su salud o sus relaciones sociales. Desde que se liberó, cortó relaciones con varios miembros de su familia y de su ex equipo de management, a quienes acusó de abuso.

También desde entonces se muestra libremente en redes sociales, donde usualmente sube videos bailando con poca ropa. Cuando se le cuestionaron estos comportamientos, ella aseguró que se trataba de poder ejercer autonomía sobre su cuerpo y su imagen después de muchos años.

La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

