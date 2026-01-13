Britney Spears vuelve a los escenarios: por qué "nunca más" va a tocar en Estados Unidos

La artista hizo un posteo en Instagram en el que contó que quiere presentarse junto a su hijo en el Reino Unido y Australia

Britney Spears habló públicamente de su deseo de volver a los escenarios, pero junto a uno de sus hijos

Britney Spears volvió a dar que hablar con sus dichos en redes. Esta vez, en un posteo en Instagram, habló de su deseo de volver a los escenarios y compartió por qué “nunca más” va a volver a tocar en Estados Unidos.

La artista hizo estas declaraciones como pie de una foto donde a la ve junto a un piano blanco, en otro momento de su carrera. “Le voy a mandar este piano a mi hijo este año”, anunció.

“Nunca voy a volver a presentarme en Estados Unidos por razones de extrema sensibilidad. Pero espero estar sentada en un banquito, con un rodete y una rosa en el pelo, cantando con mi hijo en el Reino Unido y Australia muy pronto. Él es una estrella increíble, su presencia me vuelve humilde. Éxitos, muchachito!”, agregó Spears. Britney se refiere a Jayden James Federline, su hijo de 19 años, el menor de los dos que tuvo junto a su exmarido Kevin Federline.

La polémica por los posteos de Britney Spears

La noticia puso en alerta a los fanáticos, dado que la última vez que la artista salió de gira fue en 2018, todavía en medio de la tutela legal regida por su padre, que duró desde 2008 hasta 2021, y por cuyo fin luchó largamente.

En la misma publicación, la artista volvió a explicar por qué sube videos bailando a Instagram, que muchos consideran ridículas. “Bailo en Instagram para sanar cosas de mi cuerpo de las cuales la gente no tiene ni idea. Sí, a veces da vergüenza… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida”, afirmó.

En otras ocasiones, Britney habló de que su comportamiento aparentemente errático en redes tiene que ver con ejercer por primera vez una libertad inédita sobre su imagen y sus acciones, después de una vida entera bajo el ojo público y más de una década bajo tutela legal.