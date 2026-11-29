El documental reconstruye la histórica incursión científica al fondo del mar argentino. En diálogo con La Capital, la bióloga recordó cómo vivió aquella experiencia y el inesperado furor que despertó el streaming

El fondo del mar argentino, 23 científicos del Conicet, un vehículo submarino y una transmisión en vivo que alcanzó los 18 millones de visualizaciones totales , mientras se descubrían alrededor más de 50 especies nuevas para la ciencia . Esos fueron los ingredientes de la expedición histórica que, a mediados de 2025, mantuvo en vilo a millones de personas. Más de un año después, aquella experiencia llegó a la pantalla grande con “Bichos del mar” , un documental dirigido por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein que propone revivir el fenómeno y conocer el detrás de las cámaras.

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto de 2025, investigadores del Conicet, en conjunto con el Schmidt Ocean Institute , se adentraron en aguas profundas para estudiar la biodiversidad del Cañón Submarino Mar del Plata en la expedición Talud Continental IV . Las inmersiones se compartían en vivo a través de YouTube, en transmisiones en las que los científicos relataban sus hallazgos y explicaban las particularidades de cada organismo que aparecía en pantalla.

En un principio, apenas unos 200 espectadores seguían el streaming. Sin embargo, todo cambió cuando , a 1.195 metros de profundidad, encontraron una estrella de mar que, por su parecido con Patricio Estrella (el personaje de la serie animada "Bob Esponja"), se volvió viral y fue bautizada en las redes sociales como “la estrella culona” . Con el correr de los días, las imágenes del fondo marino se instalaron en las pantallas de escuelas, oficinas y gimnasios, mientras que, por las noches, miles de espectadores resignaban horas de sueño para acompañar a los investigadores en sus descubrimientos.

En medio de aquel furor, Bendomir y Lichtensztein, dos realizadores que trabajan juntos desde hace años, se propusieron obtener los derechos del material audiovisual y llevar esa historia al cine. Así nació "Bichos del mar", el documental que está disponible en los cines del país desde el jueves 26 de noviembre.

La producción tiene como protagonistas a Daniel Lauretta, especialista en corales y anémonas; Ignacio Chiesa, en anfípodos; Gregorio Bigatti, en nemertinos; Emiliano Ocampo, en decápodos; Diego Urteaga, en quitones, y Carla de Aranzamendi, en ascidias. Y, por supuesto, no podía faltar Nadia Cerino (conocida en redes como Nadia Coralina), quien, con su entusiasmo contagioso, su pasión por los corales y su manera cercana y espontánea de comunicar la ciencia, se ganó el cariño de los espectadores y se convirtió en una de las figuras más queridas de la expedición.

“Nosotros fuimos a trabajar una vez más de tantas, y hacer lo mismo que hacen todos los científicos del país, y bueno, pasó esto. Pasó esto porque tenía que pasar, porque era el momento perfecto, porque necesitábamos un sacudón, y nos tocó a nosotros. Y la verdad que fue genial que pase, que se entienda, que se vea, y que ahora mucha gente sepa la importancia de la ciencia”, expresó Nadia a La Capital.

Pocos días antes del estreno, la bióloga recordó cómo vivió aquellas jornadas, reflexionó sobre la inesperada repercusión de la expedición científica y contó qué significa reencontrarse con esa experiencia a través del cine.

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La otra gran estrella del streaming del Conicet

Nadia Cerino es bióloga marina, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Caece, se desempeñó como docente universitaria y fue Científica Jefe a bordo del Buque Oceanográfico Bernardo Houssay. Según contó a este medio, la expedición de 2025 no fue su primera incursión en el estudio del mar argentino: ya había participado de las campañas Talud I, II y III, realizadas entre 2012 y 2013.

Años más tarde, pasó a formar parte del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), aunque terminó alejándose de la investigación para trabajar en el Cipe de la Prefectura Naval Argentina, donde se dedica al análisis de aguas contaminadas. Fue Daniel Lauretta, jefe de la última campaña científica, quien volvió a convocarla. “Me escribió y me dijo: ‘Mirá, vamos a hacer el Talud 4 y yo quiero que vengas’”, recordó.

Así fue como se embarcó en la nueva expedición que tenía una particularidad muy propia de la época: las inmersiones serían transmitidas en vivo a través de YouTube. “Lo primero que yo pensé fue: ‘Esto no lo va a ver nadie, va a ser un embole, te lo juro. ¿A quién le puede importar?’. Si te soy honesta, yo no le di el link a nadie, solo se lo di a una amiga que trabaja conmigo que es bióloga, a mi profesora de yoga y a mi mamá”, confesó. Y agregó: “Mi mamá, de hecho, en la primera transmisión me dijo: ‘Esto es un embole’. Era el inicio, empezábamos a bajar, no se veía nada, se hablaba mucho en inglés porque hablábamos mucho con los técnicos. Entonces, claro, mi mamá no tuvo mucha paciencia”.

Para los científicos, poco acostumbrados a desenvolverse frente a las cámaras, la comunicación con el público también implicó un proceso de adaptación. Según recordó Cerino, al principio nadie quería tomar la palabra por vergüenza, hasta que entre los propios compañeros se comenzaron a incentivar cuando aparecían ejemplares de sus especialidades. “Valeria Teso fue la primera que me obligó a hablar de corales. Y después también Gregorio Bigatti fue el que me arrastraba, porque la gente le decía plantas a mis corales. Entonces decía: ‘Por favor, explicale a la gente que no son plantas’”, contó.

En poco tiempo, Nadia se convirtió en una de las favoritas del público. Con carisma, simpatía y pasión genuina, logró acercar la precisión del lenguaje científico miles de argentinos. Leía los comentarios en vivo, interactuaba con los espectadores y se divertía con los apodos y las ocurrencias que surgían en torno a las criaturas marinas que aparecían en pantalla. “De repente, eran las tres de la mañana y había 30.000 personas, y decía: ‘Esta gente no duerme’. Y lo loco fue empezar a ver que la gente se despedía y decía: ‘Me voy a dormir, son las tres de la mañana, mañana trabajo, me quiero matar’. O gente que me decía: ‘Buen día, estoy en Europa desayunando’”, recordó.

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Al intentar explicar qué fue lo que generó tanta conexión con los espectadores, la especialista confesó que aunque no sabe precisamente que sucedió hay algo que no puede negar: "Siempre fui yo".

"Hay veces que ser yo me jugó en contra, y por suerte esta vez me jugó a favor. Mis amigas me decían: ‘Es Nadia haciendo de Nadia’. No había nada fingido, era imposible fingir algo, porque es como que no podés sostenerlo en el tiempo. Vos te podés hacer la intelectual o te podés hacer la sabia, o la filósofa, ¿cuánto tiempo? Y yo no soy así, entonces, yo me divertía un montón, la pasaba bien, y creo que la gente pudo sentir esa cercanía que tengo yo”, explicó.

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Del fondo del mar al cine

“Yo lo único que pienso es que si las imágenes eran hermosas en una pantalla de televisión, imaginate en una de cine”, dijo Cerino. Nadia se enteró de la realización de “Bichos del mar” en septiembre, cuando los directores ya tenían avanzado el proyecto. Según comentó, algunos de sus compañeros habían estado en contacto con los realizadores desde antes e incluso les habían facilitado videos de la expedición.

Para dar forma a este documental de 81 minutos, Bendomir y Lichtensztein analizaron exhaustivamente el material audiovisual que les proporcionó el Schmidt Ocean Institute: 245 horas de imágenes submarinas registradas por dos cámaras y otras 20 horas de filmaciones a bordo del barco.

“Saben todo de mí, me estudiaron de punta a punta. Fran me dice: ‘Vos sos una de las más obsesivas trabajando’. ¿Cómo sabés si no trabajaste conmigo? Ellos estudiaron un montón la personalidad y las formas, y la verdad que es magnífico”, contó aún sorprendida.

Para la bióloga, la llegada de la expedición al cine es una nueva oportunidad para seguir acercando la ciencia a la sociedad, incluso a quienes no siguieron las transmisiones en vivo. “Yo creo que lo mejor que pudo pasar fue que esta campaña se vea. Habiendo llegado a tanta gente, dijo muchas cosas sin hablar. Y creo que llevar la ciencia al cine es otro paso más allá", sostuvo.

Además, señaló que la repercusión de la campaña permitió poner en discusión problemáticas del ámbito científico en Argentina. “La expedición mostró la importancia del trabajo de un científico. Hoy la gente entiende mucho más y viene en un momento perfecto para poder visualizar el contexto, para poder, el día de mañana, tomar otras decisiones”, comentó.

A más de un año de aquella expedición, la vida de Nadia cambió. Aunque continúa con su trabajo y sus clases en la universidad, también tuvo la posibilidad de recorrer el país y acercar el conocimiento sobre el océano a provincias que se encuentran a cientos de kilómetros de la costa. “Mi vida es un caos, pero es un caos hermoso”, resumió la bióloga, a quien todavía le emociona recibir el cariño de la gente.

"Estoy escribiendo libros para niños. Lo que más me gusta es esto de poder llevar la ciencia a las escuelas, a las infancias y a distintas provincias. Un mamá me contó que su nena de 5 años que vive en Mendoza ya quiere estudiar el océano, así que eso es un montón", comentó. Y dejó abierta la posibilidad para poder participar de otro programa de streaming: "Descubrí que me encanta la comunicación pública y la ciencia. Me encanta contar y lo disfruto un montón, así que es algo que me encantaría que pase, no tuve propuestas de ningún tipo, pero estoy siempre abierta a cosas nuevas".

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