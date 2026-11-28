Una inquietante película de terror llegó con expectativa a Netflix “Sonríe”, de Parker Finn, es la primera entrega de la franquicia y promete una experiencia perturbadora para los fanáticos del terror 28 de noviembre 2026 · 15:06hs

Sosie Bacon protagoniza "Sonríe", la nueva película de terror disponible en Netflix

Quienes se animan a las historias de terror no pueden perderse una de las últimas incorporaciones de Netflix. “Sonríe”, dirigida por Parker Finn y protagonizada por Sosie Bacon, es la primera cinta de la franquicia y apenas llegada a la plataforma ya cosecha un interesante número de reproducciones.

“Tras presenciar el dramático incidente sufrido por un paciente, la doctora Cotter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente. A medida que el horror se adueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado”, adelanta su sinopsis.

Combinando el terror y el thriller psicológico, “Sonríe” no teme rozar lo turbio y perturbador. Su premisa utiliza algo tan cotidiano e inofensivo como una sonrisa para convertirla en un símbolo inquietante y desconcertante. No hay monstruos feroces ni amenazas completamente paranormales, sino que el terror nace del trauma, la culpa y el deterioro mental, otros de los grandes miedos de la humanidad.

Sin dudas, se trata de una historia a la que vale la pena animarse. Su secuela, “Smile 2”, está disponible en Prime Video para quienes se queden con ganas de seguir el relato.

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