En paralelo con la llegada de Decathlon, el centro comercial cedió un local de manera temporal para avanzar en la remodelación de Villa Hortensia

No sólo llegan nuevas marcas a Portal Rosario en el cierre del año. Este viernes se anunció la apertura del Centro Municipal de Distrito Norte en el shopping de la zona norte como parte de un plan de obras que requiere el cierre de las históricas dependencias del barrio Alberdi.

Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo local empezará a funcionar el martes primero de diciembre en el centro comercial. Así se pone en marcha un cambio temporal diagramado meses atrás con el fin de avanzar en la restauración de Villa Hortensia .

Según voceros del Palacio de los Leones, los administradores del centro comercial cedieron el espacio sin costo de alquiler . Se trata de un acuerdo de cooperación que está definido desde septiembre.

La nueva sede del Centro Municipal de Distrito Norte fue diseñada con boxes de atención presencial para garantizar la continuidad de todos los servicios de cercanía:

Atención al vecino, mesa general de entradas y firma digital

Licencia de conducir y Tribunal de Faltas

Finanzas y Muni Pagos

Registro Civil: trámites de DNI, pasaporte y nacimientos

Oficinas descentralizadas: áreas de las secretarías de Cercanía y Gestión Ciudadana, Desarrollo Humano, Economía Social, Empleo y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPV), entre otras

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Las oficinas ubicadas en Nansen 323 mantendrán el horario habitual de lunes a viernes, entre las 8 y las 16. Además, durante diciembre se pondrá en marcha un operativo especial con turnos adicionales para la renovación del carné de conducir. Los trámites se programaron para el viernes 4 de diciembre (Día de la Trabajadora y el Trabajador Municipal), el lunes 7 y martes 8, y los sábados 5, 12 y 19 de diciembre.

Por otra parte, Villa Hortensia quedará cerrada y desocupada luego de la mudanza para ejecutar un plan de remodelación integral. La casona de la calle Warnes se convirtió en sede distrital en 1997. Al respecto, la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene, señaló: "Para nosotros, la prioridad siempre es el vecino. Mientras encaramos esta restauración tan necesaria, continuamos atendiendo en un lugar estratégico de la zona norte, incluso de manera más ágil, con más horarios y turnos especiales".