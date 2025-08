Quién es Nadia Coralina, la bióloga del Conicet que conquistó al público del streaming submarino

Quién es Nadia Cerino

Nadia Cerino es bióloga marina, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad CAECE (Fundación Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas) y actualmente cursa una Maestría en Biología Marina. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente universitaria y fue Científica Jefe a bordo del Buque Oceanográfico Bernardo Houssay. Hoy trabaja en el CIPE de la Prefectura Naval Argentina, donde se dedica al análisis de aguas contaminadas.

image

Sin embargo, su verdadera pasión son los corales. Su especialización está centrada en la familia Primnoidae, un grupo de gorgonias marinas, es decir corales blandos, que forman parte del orden Alcyonacea, dentro de la subclase Octocorallia. Cada vez que una de estas especies aparece en las transmisiones submarinas en vivo, la emoción de Nadia es evidente y logra contagiarla a todos los espectadores.

Tan fuerte es su vínculo con el mundo coralino que los usuarios la apodaron en redes sociales como "Nadia Coralina", un nombre que ella misma adoptó en su cuenta de Instagram, donde ya reúne a más de 79 mil seguidores. Su conocimiento y amor por las profundidades la convirtieron en una de las grandes protagonistas del streaming científico que ya es furor en todo el país.

La cercanía de Nadia Coralina

En poco tiempo, Nadia se convirtió en la favorita del público. Con carisma, simpatía y una pasión genuina por lo que hace, logra acercar la precisión del lenguaje científico a una audiencia cada vez más amplia. Lee los comentarios en vivo, interactúa con los espectadores y se divierte con los apodos y ocurrencias que el público le pone a las criaturas marinas que aparecen en pantalla.

Uno de sus momentos más virales fue cuando celebró con humor el hallazgo de una estrella de mar que, por su forma particular, fue apodada en redes como "la estrella culona", debido a su parecido con Patricio, el personaje de Bob Esponja.

"Ustedes saben muy bien que nosotros no nos dedicabamso a esto. Nosotros haciamos ciencia, no teniamos nada que ver con las redes. Pero bueno, ustedes me empujaron a esto y la verdad es que me encanta. Estoy feliz. Recibo muchísmo amor por todos ustedes y eso es genial. Asi que es recíproco me encanta estar hablando con ustedes y lo voy a seguir haciendo. Sigan acomapañanonos", dijo Nadia en una de sus participaciones en el streaming.

El furor en redes por Nadia Coralina

La biologa es furor en redes sociales donde cientos de usuarios comparten memes y fragmentos de la cientifica.

