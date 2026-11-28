La cantante y la cineasta fueron parte de un seminario en la UBA y compartieron sus reflexiones sobre el presente del país

Lali Espósito y Lucrecia Martel sorprendieron al protagonizar el seminario Coordinar para Ganar , realizado el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento, convocado por dirigentes de distintos espacios políticos opositores al gobierno de Javier Milei, giró en torno a la temática “Batalla cultural: recuperar la imaginación”.

La charla, coordinada por la periodista Maru Duffard, comenzó abordando justamente el término que titulaba el encuentro. Para Martel, hablar de batalla cultural es “un desacierto” porque la cultura “debiera ser un lugar de encuentro, un lugar de reflexión” y “la exaltación de un relato, un espacio para reflexionar y para transformar la sociedad”.

Lali coincidió con su interlocutora: “Tengo la sensación de que es un término que usa más el que pretende atacar la cultura que la cultura en sí. La cultura no se define a sí misma como batallando, sino haciendo, pensando”.

Más adelante, la conversación versó sobre dónde deberían trazarse los límites a lo que se puede decir en redes, en una época marcada por los discursos de odio. “Estamos en una época de la provocación, porque lo permite la red social. Hay una herramienta que lo viraliza, para que vos te indignes, para que participes de esa discusión acalorada en la que nadie está diciendo algo realmente importante”, evaluó la cantante.

Lali habló de su famoso tuit para Milei

Además, la artista se refirió al famoso tuit post Paso 2023 que inauguró su enfrentamiento con el presidente Milei y aseguró que no se arrepiente "para nada". Después de escribir “qué peligroso, qué triste” en X tras la victoria de La Libertad Avanza en aquella primera instancia de sufragio, Espósito se convirtió en una de las primeras enemigas públicas declaradas de Milei y sus seguidores.

A partir de esta experiencia, Lali escribió su más reciente disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que incluye el hit “Fanático”, el cual habla claramente de su confrontanción con el mandatario.

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“A veces al otro, en este caso a nuestro presidente, o a las personas alineadas con su pensamiento, les viene muy bien que uno les ponga el mote de monstruos, que uno tenga miedo”, compartió la cantante, que agregó que ese tipo de respuestas “ensancha su imagen, sus ideas, y lo que quiere lograr en la sociedad que ahora gobierna”.

“Me parece pésimo que una persona con investidura presidencial se atreva a tratar así no solo a mí, sino a gran parte de su pueblo, con mucha violencia”, agregó.