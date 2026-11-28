Aunque todavía no dio detalles, la Reina de los Bajitos confirmó que llegará al país con su exitoso gira "El último vuelo de la nave"

Crecen las expectativas por el regreso de Xuxa a la Argentina en el marco de su gira despedida

Xuxa sigue brillando. A los 63 años, la artista brasileña volvió a los escenarios en julio pasado . Ante 50.000 personas, inició en San Pablo una gira despedida titulada “El último vuelo de la nave”. Aunque los “bajitos” ya no son tales y tienen en promedio más de 35 años, Xuxa sigue siendo la reina.

El tour comenzó con una serie de fechas programadas en distintas ciudades de Brasil, que se extienden hasta noviembre de 2027. Según trascendió recientemente, después de concluir los compromisos en su país, la artista giraría con el espectáculo por otros países de Latinoamérica, incluyendo Argentina , adonde llegaría en diciembre del año próximo.

La noticia no sorprende dado que Xuxa ya había anticipado en 2024 que le gustaría hacer un tour despedida y cerrarlo en Buenos Aires . "Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave", dijo hace casi tres años.

Xuxa habló de su amor por Argentina

Además, el 5 de febrero pasado publicó en sus redes sociales algunas imágenes de la actuación que dio en el estadio de Vélez, en 1991, donde dejó en claro sus ganas de reencontrarse pronto con el público argentino. “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”, escribió para no dejar lugar a dudas.

El espectáculo incluye su icónica nave espacial, la participación de algunas Paquitas originales y por supuesto todos los hits como “Ilariê”, “Luna de Cristal” y “Doce Mel”. Hasta el momento, lo presentó en San Pablo, Curitiba y Belo Horizonte, siempre con entradas agotadas.

El próximo 20 de diciembre estará en el Maracaná de Río de Janeiro, el 27 de febrero de 2027 volverá a San Pablo, en agosto tendrá actuaciones en Fortaleza y Recife, y volverá a Rio el 13 de noviembre. A raíz de este esquema, se especula con que el show en Buenos Aires será en el último mes del año que viene.