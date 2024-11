Ben Affleck y Jennifer Garner pasaron juntos el Día de Acción de Gracias

A pesar de su separación en 2018, los actores han mantenido una buena relación y se les ve habitualmente con sus hijos, de los que comparten la custodia. "Descubrí que me beneficia mucho dedicar un poco de mi tiempo a otras personas. No sé si les ayuda o no, pero sé que a mí me resulta beneficioso", confesó Ben Affleck en la revista People. "Es fácil darse por vencido y decir que no hay nada que se pueda hacer", destacó. "Pero la verdad es que hay personas que quieren mejorar sus vidas, que están pasando por momentos difíciles, que necesitan ayuda y a quienes se les puede ayudar con un poco de esfuerzo, un poco de dinero o un poco de tiempo. Poder conectar con la gente es algo realmente poderoso". Para él colaborar le ha resultado "realmente positivo y gratificante".

f.elconfidencial.com_original_8f8_02d_ece_8f802dece834ac578f916484b9808113.jpg La pareja estuvo casada durante 13 años y tienen 3 hijos en común

Después de la jornada con la comunidad, los actores cenaron juntos el pavo en casa de Jennifer Garner acompañados de su familia. Allí estuvieron con John Miller, novio de Gardner, y los hijos de ambos. Fuentes cercanas a la expareja aseguraron que "el Día de Acción de Gracias es una festividad muy significativa para que la celebren juntos antes de que llegue el caos de la temporada navideña". Además, "el novio de Jen suele estar y nunca hay ningún problema porque todos se tienen amor y un aprecio mutuo".

Sobre la relación actual de Affleck y Gardner

Jennifer Garner se ha mostrado como un gran apoyo para Ben Affleck. La madre de sus hijos fue su acompañante durante momentos tan desafiantes como la separación del actor de la estrella latina Jennifer López o cuando tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación para solucionar sus problemas con el alcohol. En ese entonces la actriz dejó todo y se ocupó personalmente de llevar a su exmarido al centro y de colaborar para que él se recuperase. Ahora lo ha vuelto a hacer y lo hace posiblemente para evitar una recaída, pero sobre todo porque el cariño que tiene por el padre de sus hijos es inmenso. La actriz también destaca que siempre formarán una familia unida por el amor que sienten hacia sus hijos.

561b29415e1a-ben-garner-ig-1.webp

Sin embargo, ese vínculo se vio amenazado en más de una ocasión. En 2021, Affleck enfrentó críticas tras declarar en The Howard Stern Show que su hábito de beber alcohol había surgido porque se sentía "atrapado" en su matrimonio con Garner. A pesar de estas declaraciones, el actor reconoció posteriormente que sus acciones eran su responsabilidad.

Por su parte y pese a los altibajos, Garner ha hablado siempre de su exesposo con admiración : “Es la persona más brillante en cualquier habitación, el más carismático, el más generoso”, comentó en una entrevista de 2016 con Vanity Fair.

La solitaria navidad de la ex de Ben Affleck

Por su parte Jennifer López, la ex pareja de Ben Affleck, se dejó ver sola durante el festejo de Acción de Gracias. Contrariamente, el actor apareció sonriente al lado de su otra ex, Jennifer Garner, y sus hijos, Violet, Fin y Samuel.

La madrugada de este 29 de noviembre, la mega estrella latina compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece al interior de una cocina y detrás de un pavo ya cocinado. “Espero que todos hayan tenido un hermoso y feliz Día de Acción de Gracias. Estoy tan increíblemente agradecida por todos ustedes”, escribió para acompañarla.

La diva no reveló si pasó esta importante fecha con sus mellizos, Emme y Max, fruto de su matrimonio junto a Marc Anthony.