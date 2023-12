Argentina quedó afuera de la carrera por la nominación al Oscar 2024

La primera lista, o “lista corta” como se la conoce oficialmente, de candidatas al Oscar Internacional incluye a las películas: “The Taste of Things”, de Francia; “Hojas de otoño”, de Finlandia; “The Zone of Interest”, del Reino Unido; “Perfect Days”, de Japón, “The Promised Land”, de Dinamarca; “Godland”, de Islandia; “Io Capitano”, de Italia; “Four Daughters”, de Túnez; “20 Days in Mariupol”, de Ucrania; “Amerikatsi”, de Armenia; “The Monk and the Gun”, de Bután, y “The Mother of All Lies” de Marruecos.