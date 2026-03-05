Estrenos de cine en Rosario: la nueva apuesta de Pixar, thriller, drama y acción

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 5 de marzo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"La novia", la cinta de suspenso y acción protagonizada por Jessie Buckley, está disponible en las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina este mes con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

“¡Aquí viene la maldita novia!”, anuncia el cartel promocional de la nueva película de Maggie Gyllenhaal, guionista y directora nominada al Premio de la Academia por "La hija oscura". “La novia” reversiona de manera audaz el mito de Frankenstein y está protagonizada por la nominada al Oscar Jessie Buckley y el ganador del Oscar Christian Bale. Drama, suspenso y acción conforman este relato lleno de pasión.

Todo comienza cuando un solitario Frank viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Así, ambos reviven a una joven asesinada y nace “La Novia". Pero lo que deriva de ese nacimiento supera lo que ninguno de los dos imaginó: asesinato, posesión, un movimiento cultural radical y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo.

“Hoppers: operación castor” - Estados Unidos. 105 minutos.

La nueva película de Pixar causó furor en su preestreno, siendo calificada por la crítica con un 98% de valoraciones positivas. La cinta de aventuras tiene como protagonistas a todo un grupo de animales liderado por un amable y carismático castor. “Hoppers” no es una película solo para niños, sino más bien un plan para disfrutar con toda la familia.

Cuando los científicos descubren cómo transformar la conciencia humana en animales robóticos, la joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal que van más allá de todo lo que pudiera haber imaginado. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

“Muerte en invierno” - Estados Unidos - (Título original: “The Dead of Winter”). 98 minutos.

Este thriller psicológico y emocional dirigido por Brian Kirk se queda encargado del terror en la cartelera de este jueves. Con Emma Thompson a la cabeza, “Muerte en invierno” consigue crear una atmósfera inquietante de suspenso que mantiene al espectador enganchado hasta el final. Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise y Brían F. O'Byrne completan el elenco.

La trama sigue a una viuda silenciosa que queda atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota y encuentra una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña remota. Luchando contra la intemperie y sin señal de teléfono, se convierte en la única esperanza de supervivencia de la joven encerrada.

“Calle Málaga” - España. 116 minutos.

Carmen Maura protagoniza esta historia dramática bajo la dirección de Maryam Touzani. La cinta tuvo su paso por diversos festivales internacionales en los que se llevó premios y reconocimientos. “Calle Málaga” se caracteriza por su sensibilidad para abordar temáticas como la vejez, el valor sentimental de los lugares y los objetos y la posibilidad de redibujar el camino sin importar la edad.

María Ángeles es una española de 79 años que vive sola en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su día a día. Pero su vida da un giro cuando su hija Clara llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, María Ángeles hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. En ese camino, redescubrirá, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

“Operación: sombra” - China. (Título original: The Shadow's Edge). 142 minutos.

La acción llega desde China protagonizada por el maestro de las artes marciales Jackie Chan y bajo la dirección de Larry Yang. Entre drama, secuencias de acción, persecuciones y efectos especiales, “Operación: sombra” lleva el espionaje urbano a otro nivel. El elenco se termina de completar con Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai, Ci Sha y Wen Junhui.

La historia se sitúa en Macao, donde una banda de ladrones profesionales ejecuta golpes quirúrgicos y desaparece de manera increíble, escapando de cualquier fuerza policial. Ante la imposibilidad de atrapar a “La sombra”, un criminal que lleva décadas escapando y que prepara el golpe más grande de su vida, la policía toma una decisión desesperada: sacar del retiro a su mejor experto en vigilancia: Wong Tak-chong (Jackie Chan).

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 5 de marzo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

"Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.

(Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado. ‘’Kill Bill: the whole bloody affair’’ (Acción) Versión unificada que combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas. Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, Beatrix Kiddo despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal.

(Acción) Versión unificada que combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas. Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, Beatrix Kiddo despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal. "El agente secreto": (Drama) En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, llega a Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero las fuerzas gubernamentales lo persiguen y sus vecinos comienzan a espiarlo.

(Drama) En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, llega a Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero las fuerzas gubernamentales lo persiguen y sus vecinos comienzan a espiarlo. "Playa de los lobos": (Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta.

(Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta. “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.

(Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos. "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

(Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años. “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.

(Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida. “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.

(Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura. "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

