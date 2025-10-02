La Capital | Información General | Anmat

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

El organismo alertó por un medicamento sin registro ni aval sanitario. Su consumo representa un riesgo para la salud de los pacientes

2 de octubre 2025 · 12:30hs
El producto está destinado a ayudar a adultos con diabetes mellitus tipo 2 no controlada. Qué dijo Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización de unidades de TIRZEC (tirzepatida 5 mg/0.5 ml, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA). El organismo confirmó que este producto no cuenta con autorización para su uso ni comercialización en el país.

La ANMAT descubrió la venta de este medicamento a través de la firma Adium, que informó su presencia en una farmacia de Pilar, provincia de Buenos Aires.

El producto está indicado para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, en combinación con dieta y ejercicio. Sin embargo, la tirzepatida no está registrada en Argentina como principio activo autorizado, y la empresa Quimfa SA, señalada como su elaboradora, no tiene habilitación de ANMAT para fabricar ni importar medicamentos.

>> Leer màs: Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Al no contar con registro oficial ni evaluación de la autoridad sanitaria, su origen y seguridad no pueden garantizarse. La ANMAT advirtió que el consumo de TIRZEC puede representar un peligro para los pacientes, quienes podrían confiar en un producto no seguro ni aprobado.

Recomendaciones de ANMAT

El organismo instó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y a la población en general a:

- Verificar el stock de productos.

- Informar si poseen unidades de TIRZEC, de cualquier lote.

- Contactar a la ANMAT mediante el correo [email protected], [email protected], o a través del teléfono 0800-333-1234 (ANMAT Responde).

