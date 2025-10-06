Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

Los elementos no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución de una marca de productos de limpieza.

La prohibición de la marca de domisanitarios se hizo oficial a partir de la disposición 7352/25 . Los productos se comercializaban en un local físico y en plataformas online con datos de rotulado falsos y sin autorización de Anmat.

A partir de una investigación llevada a cabo por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de Anmat, se determinó que los datos de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y del Establecimiento Fraccionador que figuran en el rótulo, no corresponden con los datos de ningún establecimiento registrado ante esta Administración Nacional.

En tanto la marca no cuenta con un registro sanitario válido, Anmat no puede garantizar su eficacia ni seguridad . Por eso, todos los productos de la marca fueron considerados ilegales y se recomienda a la población evitar su uso.

Los productos de limpieza prohibidos por Anmat

La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca Limpiamax:

Aguas lavandinas – marca Limpimax

Limpiadores – marca Limpimax

Todo otro domisanitario identificado con la misma marca

Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados.