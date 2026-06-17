Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

La obra "Vox populi" estrena este viernes 19 y es uno de los destacados de la agenda de teatro rosarina para el fin de semana

En Rosario siempre hay mucho teatro . Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 17 al 21 de junio, esta es la agenda teatral rosarina:

- "Noche de Reyes". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958) Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.

Como cada año los vecinos y vecinas de la ciudad, integrantes del Programa Circuito Interbarrial de Teatro de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, presentan sus producciones en el Teatro Municipal La Comedia acercando a diversas instituciones clásicos del teatro adaptados y un verdadero hecho artístico de construcción colectiva.

Noche de Reyes es una adaptación innovadora de la obra de William Shakespeare, a cargo del grupo teatral La Sudestada. Sebastián, un joven que se salva de un naufragio, se disfraza de mujer (Violeta) para infiltrarse en el palacio del Duque y buscar fortuna, pero su plan se complica cuando se enamora apasionadamente de Olivia. A medida que Sebastián/Violeta y Olivia se acercan, surgen una serie de malentendidos, giros inesperados y sorprendentes revelaciones. La obra explora temas de amor, identidad y confusión con un toque de comedia e ironía.

Grupo: La Sudestada. Actúan: Etel “Tati” Venecia, Lidia Bustos, Beatriz Sacani, Mario Castellano, Roberto Agüero, Ana Rosa Randisi, Aida D’andrea, Darío Pavlovich, Liliana Córdoba, Estela Francovich, Ana María Granata, Ofelia Santa Cruz, María Rosa Véliz, Danilo Pinarello, Silvestre Vitale, Angel Freire, Jackeline Gomez, Jorge Ghirardo, Hugo Di Capua, Juan Benitez, Marta Gsam, Stella Maris Guerrini, Domingo Luppino,Sandra Salas, Bruno Argutti, Daiana Ramos, Alan Erard, Marisa Garcia y Natali Paz. Dirección: Lumila Palavecino. Coordinación general: Carla Rodríguez

Jueves 18 de junio

- "Chanchullo de almas". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: todos los jueves de junio

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

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- "Aquí no podemos hacerlo". 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

"Aquí no podemos hacerlo" nació como un susurro rebelde en el alma de Pepe Cibrián, en aquel 1978 en el que tantos repetían que en esta tierra no había lugar para los grandes sueños. Pero Cibrián, enamorado de la Argentina y de sus artistas, eligió creer en lo que otros no podían ver. La obra propone una pregunta que es, al mismo tiempo, una revelación: ¿qué significa soñar en un país que tantas veces camina contra el viento? Significa ser argentino. Significa avanzar, como el salmón, hacia lo que parece inalcanzable. Significa sostener la convicción de que la creación también es un acto de amor por la patria. Libro y dirección general: Pepe Cibrián.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "La última Navidad en el Automac": es Nochebuena y mientras la radio anuncia la inminencia del fin del mundo, dos jóvenes solitarios cruzan sus destinos fatales en el lugar menos pensado.Dirección: Gastón Felman y Viviana Trasierra. Actúan: Gastón Velo y Valentina Cabruja. - "Una escueta historia de amor": tiempo después de separarse, Diego y Sara se cruzan en el bar donde todo comenzó. Dice el cineasta Godard que el amor pasa por cuatro fases. Este encuentro... ¿será la última? De Luis Sánchez-Polack. Actúan: Carlos Chiappero y Eva Ricart. Dirección: Luz Pignatta. - "Cringe": ¿Qué harías si tu cita deseada se convierte en un encuentro indeseado con tu papá? De Sofía Dibidino. Actúan: Christian Valci y Sofía Dibidino. Dirección: Lautaro Borghi. - "Mentira la verdad": ¿puede una pareja sobrevivir a un detector de mentiras? Sólo Mentiro-Xo tiene la respuesta. Una comedia para reír de verdad.

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Sesión golfa. - "El sagrado": el sagrado es un secreto. Quien lo descubra puede convertirse en la persona más poderosa o en la más miserable. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Guion y dirección: Vicky Olgado. Actúan: Miranda Postiglione y María Victoria Franchi. - "Soledad": una relación perfecta, salidas siempre en pareja, viajes al caribe, pero una charla deriva en teorías extrañas, absurdas y hasta cómicas sobre el amor, la memoria, y la identidad. De Germán Mazzetti. Actúan: Marcela Ruiz y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Escándalo en el Polo Norte": ¿Todo es magia y alegría en el Polo Norte? De Agostina Moresco. Actúan: Fernando Porcel y Martín Fumiato. Dirección: Manuel Melgar. - "Por primera vez": dos IAs alquilan cuerpos para hacer el amor... por primera vez. Una comedia sobre el quilombo de ser humanos. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Carolina Diez

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- "Desde cachorro". 20hs. Alianza Francesa de Rosario (San Luis 846)

Próximas funciones: viernes 19 de junio



Un actor, reconstruye la vida de tres generaciones de una misma familia. Entre recuerdos, ausencias y descubrimientos, emerge una historia atravesada por la vocación, el amor, la pérdida y el abandono. En el camino aparece también La gaviota de Anton Chéjov, como una pregunta persistente sobre el arte y la vida. Dirigida por Diego Ernesto Rodríguez y protagonizada por Cacho Palma.

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Viernes 19 de junio



- "Vox populi". 20.30hs. Teatro del CCPE (Sarmiento y el río)

Próximas funciones: viernes 26 de junio

El Centro Cultural Parque de España presenta Vox populi. Una venganza de gente aburrida, la obra ganadora de la edición 2025 del Laboratorio de creación grupal del proyecto Descarriadas, las artes escénicas expandidas, coordinado por Elisa Carricajo.

En una fiesta donde el siglo XVIII y las redes sociales conviven sin contradicción, la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont convierten la intimidad ajena en un juego de prestigio, deseo y venganza. Entre cartas, rumores, escándalos y estrategias de reputación, Cécile de Volange y el Señor de Tourvel quedan atrapadas en una trama donde la apariencia vale más que la verdad y cada gesto puede convertirse en espectáculo.

Inspirada en la novela de Choderlos de Laclos, Vox Populi reimagina Relaciones peligrosas en una época obsesionada con la visibilidad, donde el amor, la moral y la identidad se negocian bajo la mirada constante de los demás. Elenco: Verónica Leal, Manuel Melgar, Nicolás Méndez, Matías Suleimen y Esteban Trivisonno.

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- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "El divorcio del año". 21.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Dirigida por José María Muscari, "El divorcio del año" reúne a un elenco impactante integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada. Romina Gaetani se incorporó al elenco de El divorcio del año antes de iniciar su gira nacional. Con texto original de Mariela Asensio y el propio Muscari —la dupla creativa detrás del éxito "Perdidamente"—, la obra propone una mirada audaz, emotiva y profundamente divertida sobre el amor, la separación y las complejas tramas familiares.

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "Saqueo". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rosario, 1989. Tres hermanos. Un supermercado familiar. Una ciudad al borde del estallido. Una historia sobre aquello que heredamos, aquello que ocultamos y aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que vamos a perderlo todo. Actúan: Nicolás Konstantinow, Julián Damiani, Sofía Fabello. Escribe y dirige: Alexis Muiños Woodward

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- "Desde cachorro". 20hs. Alianza Francesa de Rosario (San Luis 846)

Un actor, reconstruye la vida de tres generaciones de una misma familia. Entre recuerdos, ausencias y descubrimientos, emerge una historia atravesada por la vocación, el amor, la pérdida y el abandono. En el camino aparece también La gaviota de Anton Chéjov, como una pregunta persistente sobre el arte y la vida. Dirigida por Diego Ernesto Rodríguez y protagonizada por Cacho Palma.



- "Polvo de ladrillo". 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: viernes 26 de junio



Silvina Santos Cotonat en "Polvo de ladrillo", escrita y dirigida por José Moset. El fascinante mundo del tenis se apodera del imaginario de Eleonora, una mujer cuya vida da UN giro inesperado y cambia para siempre.

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- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

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- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Lombrices". 20.30hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Comedia que sigue un día en la vida de Martirio y Consuelo, dos mujeres mayores recluidas en un departamento, aisladas del mundo exterior y sumergidas en un universo propio lleno de delirios, nostalgias y juegos macabros.

Mientras afuera ocurre un incendio real en el edificio, que es evacuado y controlado sin que ellas lo sepan, las protagonistas continúan con su rutina absurda y claustrofóbica, marcada por una relación sádica, dependiente y profundamente humorística. En su encierro, ambas se entregan a un pasatiempo tan siniestro como lúdico: ensayar maneras de asesinarse mutuamente, inspirándose en escenas de famosas películas de Hollywood. Entre estos juegos, emergen confesiones, recuerdos distorsionados, contactos con “el más allá” y una visión decadente del mundo que las rodea. Actúan: Lali Carloni y Alejandrina Banchio. Dirección: Leandro Aragón. Autor: Pablo Albarello



- "Los idiotas". 21hs. Espacio Cultural Caja Fuerte (Sarmiento 1069)

Entrada a la gorra

¿Que podrán hacer cuatro payasos frente al aburrimiento existencial de esta época? Intérpretes: Rodrigo "Tallarin" Rivera, Daniel Soto Calistro, Lucas Cristofaro, Mauricio Tejera

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 20 de junio

- "El amateur". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



El Pájaro y Lopecito, los protagonistas de El amateur, segunda vuelta, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur. Actores: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi. Dirección: Luis «Indio» Romero. Autor: Mauricio Dayub

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- "Desgaste articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas. Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez y Ian Sweeny. Dramaturgia y dirección: Mariana Valci

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- "Lúcido". 21.30hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Descuento especial a jubilados y estudiantes

Una obra inquietante y profundamente humana, un viaje donde el sueño no libera, sino que revela, y donde despertar implica enfrentarse a una verdad que tal vez sea imposible de sostener. Actúan: Claudia Giordana, Malena Contreras, Manuel González, Chelo Longhi. Dirección: Santiago Dejesús. Dramaturgia: Rafael Spregelburd.

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

La obra "Justo en lo mejor de mi vida", escrita por Alicia Muñoz, es una tragicomedia argentina que combina humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Su mensaje nos invita a pensar cómo, muchas veces, tomamos conciencia del verdadero sentido de la vida cuando creemos que todavía tenemos tiempo por delante. Autoría: Alicia Muñoz. Dirección y actuación: Raquel Monti. Actrices: Alejandra Rubino y Marcela Moreno

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado: "- Va a venir". Con Macu Mascía y Aquiles Pelanda. Dirección: Caro Diez. - "Tiempo de descuento". Con Mario Vidoletti y Paula Costa. Dirección: Mario Vidoletti. - "Herencia pesada". Actúan y dirigen: Magui Peirone y Manu Melgar.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "ELEGI2". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Un hombre y una mujer son los elegidos. ¿Elegidos por quién y para qué? ¿Estarán a la altura de la elección? Dramaturgia y dirección: Melina Almoualem e Inés Garrigós. Actuación: Ludmila Almoualem y Raúl Valentini

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 21 de abril

- "Maniobras (del final de un día)". 17.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos. Una serie de maniobras extrañas al final del día. "Maniobras (del final de un día)" se desarrolla en 1972 durante el cumpleaños del protagonista, el general retirado y viudo Gregorio Tejar, quien parece haber tenido responsabilidad directa en hechos de la historia política argentina. Tejar, como padre amoroso, presenta con sus hijos una personalidad bien diferente, por lo sutil y sinuoso, al del clásico militar duro y sin fisuras, ya que la simpatía y la eventual seducción forman parte de su conducta. Los personajes de lo terrible, incluso, los más bestiales, se revelan más enigmáticos y complejos de lo que se imagina, lo que sugeriría una mayor complejidad en su comportamiento, para proponer una plena ambigüedad que permitiría el funcionamiento del nombrado «efecto de distanciamiento» brechtiano, una vez que la empatía y el desconcierto surjan en los espectadores. Actúan: David Zoela, Mariano Raimondi, Lucía Móttola, Paola Scarinci, Roberto Chanampa y Virginia Esparza. Dramaturgia: David Viñas. Dirección y puesta en escena: Aldo Rubén Pricco

Maniobras (del final de un día) se presenta en el marco de Tardecitas en La Comedia, un ciclo pensado para encontrarse, charlar y disfrutar del mejor teatro rosarino. Durante la función el teatro será punto de recolección de donaciones para el Refugio Sol de Noche, que brinda asilo a personas en situación de calle. Quienes deseen colaborar puedan acercar café en saquitos, puré de tomates, azúcar y condimentos.

A las 17.30 se habilita el ingreso al teatro para tener un momento para tomar algo y conversar, y a las 18 comienza la función.

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- "Viento". ESTRENO. 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: domingo 28 de junio



"Viento" es una experiencia performática donde se encuentran y dialogan diversas expresiones vitales del ser humano: el canto, el movimiento y la danza. La obra propone un cruce de disciplinas que nace de la inquietud por poner estos lenguajes en diálogo, interpelando el complejo entramado identitario que sella nuestras formas de estar, de percibir y de vincularnos con el mundo.

El proyecto reúne a Mercedes Borrell (música y psicóloga), Ricardo Arias (actor y director teatral) y Leandro Maseroni, artistas que han compartido distintas experiencias creativas en la escena rosarina. Borrell participó entre 2015 y 2016 del espacio Experiencia CEC, coordinado por Arias, donde se trabajó a partir de la improvisación musical, discursiva y corporal. Aquella experiencia dejó abierta la inquietud de volver a crear juntos. Por otra parte, Arias y Maseroni compartieron el montaje de Apocalipsis Rosario, obra musicoteatral, mientras que Borrell y Maseroni coincidieron en diversos proyectos musicales de la ciudad.

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- "El castillo enlusionado". 16hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Una bruja se adentra en lo profundo de su pesadilla para buscar algo más que una cosquilla: una ilusión. En ese viaje intentará recuperar los sueños que perdió y, entre bailes, acertijos y encuentros inesperados, descubrirá nuevos amigos. ¿La ayudarán a encontrar aquello que tanto busca? Intérpretes: Macarena Villalobo, Sofi Subido y Carmela Caramela. Dirección: Paula Celeste Arias

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- "Par" + "Che Bella". 19hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

"Par" es un recorrido conformado por un prólogo, acto y epílogo. Dos mujeres que caminan juntas en un andar sincronizado, simultáneo, divergente. Y en ese andar surge la pregunta: ¿hay tiempo sin un otro? En escena y dirección: Rut Pellerano, Ana Varela. En "Che Bella", la danza contemporánea es punk cuando acepta que el cuerpo no es solo un templo, sino también un escombro en reconstrucción. Un cuerpo que tiene vivencias y las viene a mostrar desde lo más sutil hasta lo más brutal. La espalda desnuda de la bailarina (un gesto de vulnerabilidad y resistencia) como símbolo de una geografía íntima: cicatrices, pliegues y marcas que desobedecen los estereotipos de lo “bello”. Creación y en escena: Julieta Almirón

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- "La Noche de Fran Villagra". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de junio

Una puesta en escena imponente que promete transportar al público a un universo de sofisticación, despliegue y cuadros humorísticos de primer nivel. Para disfrutar, y reír de principio a fin, consolidando, la gran tradición del café concert y el music-hall en la escena local. Un despliegue artístico único, con dirección de Fran Villagra.