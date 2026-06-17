La Sinfónica de Rosario celebra el Día de la Bandera con una gala de música argentina

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará su concierto “Gala del Día de la Bandera”. Bajo la dirección del maestro Javier Mas, interpretarán un repertorio que incluirá obras de Alessio, Piazzolla y Williams. El evento tendrá lugar el viernes 19, a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Las entradas son gratuitas y se podrán retirar a partir del miércoles 17 en boletería, de 10 a 13 y de 16 a 20.

El programa previsto incluye el poema sinfónico “ El Libertador” de Nicolás Alfredo Alessio, la “Suite Troileana” de Astor Piazzolla, con la participación solista de Julián Mansilla (bandoneón) y Leandro Curaba (violín); y “Las Milongas de la Orquesta” de Alberto Williams.

“El poema sinfónico de Nicolás Alessio abre la velada con una obra de aliento heroico y decidida factura orquestal. Alessio, compositor rosarino de reconocida trayectoria, construye en esta pieza un friso sonoro que evoca la figura del Libertador a través de un lenguaje que dialoga con la tradición romántica sin renunciar a un sello propio”, señaló el director de la Orquesta.

Sobre la “Suite Troileana” puntualizó: “Es el homenaje a Aníbal Troilo, el gran poeta del bandoneón. Es una de las páginas más sentidas de Astor Piazzolla. En esta ocasión la obra se presentará en versión para solistas y orquesta, con Leandro Curaba en violín y Julián Mansilla en bandoneón. La convocatoria de dos intérpretes de la jerarquía de Curaba y Mansilla promete una lectura de particular intensidad expresiva, capaz de revelar con frescura la vena lírica y el nervio rítmico que recorren la partitura”.

Finalmente, sobre la obra elegida para el cierre, el maestro Mas explicó: “Alberto Williams, pionero del nacionalismo musical argentino, cifró en la milonga uno de los puntos de encuentro más fecundos entre el folklore urbano y la escritura orquestal culta. ‘Las milongas de la Orquesta’ cierra el programa con una escritura de elegancia y raíz porteña inconfundible, que pone el broche a una noche dedicada íntegramente a la identidad musical argentina”.