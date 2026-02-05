Agenda de teatro en Rosario: funciones en playas, terrazas y salas

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad, con algunos escenarios especiales de temporada

"No está muerto mi amor" es parte del ciclo "Cortas", que presenta tres obras breves este sábado en la terraza de Plataforma Lavardén

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Aunque en verano la mayoría de los elencos locales se toman un merecido descanso de la actividad, los fines de semana de febrero comienzan a llenarse de programación. En muchos casos, se trata de escenarios especiales y propios de la temporada, como terrazas y balnearios de la ciudad. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días.

Para el fin de semana del 5 al 8 de febrero, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

De Aldo El Jatib. La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (EECFE) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales.Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

- "El hombre inesperado". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagon de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes que podrían transformar sus vidas. ¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos. Protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios. Escrita por Yasmina Reza (autora de "Art" y otras aclamadas obras).

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 6, 7, 12, 13 y 14 de febrero



Sesión Central. "Buenos términos": todo lo que termina, ¿termina mal? Dramaturgia: Pablo Walfisch. Dirección: Mirela Cavalieri. Actúan: Vicky Picech y Martín Fumiato. "El último deseo": entre la vergüenza, el deseo y los restos de una noche incierta, algo se empieza a revelar. Lo que se apaga, lo que se esconde y lo que todavía arde. Dramaturgia: Lala Brillos y Mumo Oviedo. Dirección: Mumo Oviedo. Actúan: Miranda Postiglione y Manu Melgar (y artistas invitados). "Como animales": una pareja se enfrenta, en una noche, a la frontera entre lo moral y lo natural. Entre el amor, la culpa y la supervivencia, Sara y Eugenio se devoran como animales frente a un secreto que ya no pueden contener. Dramaturgia: Nicolás Piazzo. Dirección: Luisina Vitor Horen. Actúan: Sofía Leardi y Gustavo Marini.

Sesión Golfa. "Crotah": un encuentro casual entre dos mujeres, la espera de una ayuda q no llega provoca la convivencia entre sus mundos opuestos. Dramaturgia: Andrea Brunet. Dirección: Mumo Oviedo. Actúan: Lala Brillos y Andrea Brunet. "Fiesta electrónica": "Ey, esta noche hay fiesta en lo de Jime. ¿Venís?". Dramaturgia y Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Carolina Diez y Adriano Espinosa. "Mi amigo es actor p*rno": dos amigos en una jungla de cartón y un objetivo: ganar en dólares haciendo porno con crítica social. Una comedia extravagante de alto voltaje y ¿contenido erótico?. Dramaturgia: Ludmila Bauk. Dirección y Actuación: Felipe Haidar y Ludmila Bauk.

Viernes 6 de febrero

- "El descanso". 20.30hs. Balneario La Florida

Tres mujeres. Tres monólogos. Una obra que estalla en palabra, memoria y emoción. Con textos y dirección de Lala Brillos, "El Descanso" pone en escena a mujeres que no encajan, no se callan y no se adaptan. No se trata de locura. Se trata de aguante, amor y dignidad. Actúan: Romina Tamburello, Candela Farina, Gaby Bertazzo. Apta para mayores de 13 años.

- "Prenupcial en primera persona". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: viernes 20 y sábado 21 de febrero

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. La obra propone una mirada sensible y a la vez irónica sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y las emociones que se desatan cuando lo aparentemente perfecto empieza a tambalear. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas? Libro y letras: Humberto Robles y Juan Rios Cantú. Adaptación: Paula Peña. Dirección: Guillermina Alba. Elenco: Lara Mac Kay, Paula Peña, Sofia Fagaburu, Juana Sanchez, Elisa Marsiglia, Nicol Herrera Miño, Clara Di Tomaso

- "La historia del Ixquic". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 13 de febrero

Espectáculo unipersonal con música en vivo, canto, danza y actuación. Las antiguas historias del Popol Vuh, libro sagrado de los Maya-Quichés, tejidas en una trama de acción, amor y magia. Protagonizada y escrita por Rubén Pagura.

- "La revista está de fiesta". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próxima función: viernes 20 de febrero



Luego de 24 temporadas ininterrumpidas, Manuel Cansino estrena en la ciudad una revista para disfrutar del verano con un elenco increible y a pura fiesta. Actúan: Gachy Roldán, Negro Moyano y Juampi Leiva, Cantantes: Sofia Gaggioli y Juan Pablo Jaime. Bailarines: Florencia Amigo, Catalina Volpi, Ana Paula Nallino, Camila Blanco, Matías Bosio, Bruno Ferreyra y Agustín Luna. Con las participaciones especiales de Soy Malambo y Miguel Angel Tessandori.

- "Germinal Terrakius: Tutorial para tiempos difíciles". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 7 de febrero

Patio al aire libre. servicio de buffet con Manjares del Diablo. Actúa Miguel Franchi. Dirige Jota Arroyo

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 7, 12, 13 y 14 de febrero

Sábado 7 de febrero

- "Cortas". 21hs. Terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)

Próximas funciones: viernes 20 de febrero

Cada noche el público se encontrará con tres obras cortas atravesadas por el humor delirante y creadas por artistas de la ciudad dentro de un marco inmejorable. Habrá también barra de comida y bebidas. En esta oportunidad se podrán ver: "0600 Caliente", con Charo Colonna y Julieta Turco; "No está muerto mi amor", con Agustina Pasini y Paula Bertazzo; y "Consorcio Tijeras", con Aquiles Pelanda y Leandro Doti.

- "Mamita querida". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

ÚNICA FUNCIÓN.



Textos de Alejandro Urdapilleta. Actuación y dirección: Dario Ian Bas. Es la adaptación de la vida de Joan Crawford, (actriz estadounidense) pero muy argentina. ella no deja que su hija sueñe, cuenta la historia de la sistemática vejación, tortura y represión de una madre a su hija Humberta. Esta madre, sujeto dominante e hiperactivo, es viciosa, violenta y sádica y sufre repetidos rituales y ataques de incontrolable desesperación y furiosa incontinencia contra su hija indefensa. “Traer el espíritu del parakultural y del under de los 80/90 es el propósito.”

- "Solo como una perra". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábados de febrero a las 21, viernes 13 de marzo a las 21.30, sábados 21 y 28 de marzo a las 21.



Juan Pablo Geretto vuelve con su histórico unipersonal a 25 años de su estreno, esta vez bajo la dirección de Juanse Rauch. En escena, el actor reconstruye una obra olvidada y recupera a sus personajes icónicos a la vez que los resignifica, con el humor y la sensibilidad de siempre.

Reponer el espectáculo fue también, por supuesto, reescribirlo. Encontrar su corazón, su pulso vital y ponerlo a andar, pero también dar cuenta, por primera vez, de su propia historia y su devenir.

“Lo que fue apareciendo en el medio fue mucho más rico que ‘Solo como una perra’ original, y fuimos como entrelazando una cosa con la otra. Muchos de los personajes están, pero también contamos cómo salieron, por qué se hicieron, de dónde venía todo eso. Lo que yo no conté nunca es cómo llegué a ‘Solo como una perra’, qué había detrás de eso. Porque ‘Solo como una perra’ fue como la punta del iceberg de algunas cosas de mi vida”, afirmó Juan Pablo a La Capital antes de su estreno.

- "Un poyo rojo". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Dos hombres y una radio en directo en un vestuario se enfrentan, desafían, combaten y se seducen. Un interesante cruce entre danza, deporte y sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal, explora los límites del lenguaje contemporáneo, respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad. "Un poyo rojo" es una mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o cualesquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar, es sin embargo un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano. Intérpretes: Alfonso Barón, Luciano Rosso. Dirección: Hermes Gaido

- "El Estallido Interno". 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los domingos de febrero

Una adaptación libre de “ La Granada” de Rodolfo Walsh. En una maniobra de prueba, un soldado obedece la orden de arrojar una granada que resulta ser defectuosa. Desde ése segundo, su vida como la granada, estará a punto de estallar. Dirección: Leandro Maccagno. Dramaturgia: Denise Almeida. Actuación: Milton Bloise.

- "Germinal Terrakius: Tutorial para tiempos difíciles". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Patio al aire libre. servicio de buffet con Manjares del Diablo. Actúa Miguel Franchi. Dirige Jota Arroyo

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 12, 13 y 14 de febrero

