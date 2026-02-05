El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones" de los medios

Santiago Caputo y Javier Milei destacaron en redes la creación de la nueva oficina del gobierno.

El gobierno nacional anunció este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial , diseñada para contestar públicamente a lo que el Ejecutivo considera "noticias falsas" y "operaciones" de los medios y periodistas .

La nueva dependencia se presentó a través de la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política" .

Bajo la premisa de que "solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta" , la Oficina planteó que su método será "combatir la desinformación brindando más información", diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a "sectores políticos vinculados a la izquierda".

Minutos después del mensaje, el Presidente celebró la decisión. “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, escribió en su cuenta de X. “Excelente iniciativa”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo . Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.

Contra los medios

"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", manifest{o el gobierno en su comunicado inaugural.

El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al dejar de "financiar relatos con pauta oficial", las críticas y falsedades se volvieron "más ruidosas". "Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos", sostiene la Oficina.

La Oficina aclaró que no buscará "convencer ni imponer una mirada", sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", concluyó el comunicado oficial.