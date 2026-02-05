La Capital | Policiales | robo

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

El detenido tiene 19 años. La Fiscalía lo identificó a partir de un video de las cámaras de vigilancia en el que quedó registrada la agresión a la dueña

5 de febrero 2026 · 08:09hs
Uno de los presuntos autores del robo exhibió un arma de fuego.

Foto: Telefe Rosario.

Uno de los presuntos autores del robo exhibió un arma de fuego.

La policía rosarina arrestó este miércoles a un joven de 19 años por un violento robo a una joyería de la zona oeste. Los investigadores presumen que es uno de los dos delincuentes que amenazaron y golpearon a la dueña en barrio Belgrano, donde toda la secuencia quedó filmada.

Braiton B. fue identificado durante un patrullaje de rutina en Tucumán al 5000, a unas veinte cuadras del negocio asaltado. En ese momento, los agentes constataron que tenía un pedido de captura por el episodio registrado a mediados de diciembre.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15.30 en inmediaciones de la intersección con la calle Felipe Moré. Luego de la detención, el muchacho quedó a disposición del fiscal Carlos Covani para definir su situación procesal en el marco de la causa.

Robo violento en una joyería del barrio Belgrano

El robo ocurrió en los primeros minutos del mediodía del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando un falso cliente ingresó a la joyería ubicada en Mendoza al 5900. La encargada le abrió la puerta cuando vio que tenía una pequeña caja para hacer una consulta.

En primer lugar, el joven extrajo un reloj y lo dejó sobre el mostrador. A continuación, sacó un arma de fuego que tenía escondida entre sus ropas y la vendedora empezó a gritar para tratar de evitar el asalto.

>> Leer más: Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

El delincuente le apuntó a la víctima y la tiró al piso para alejarla de la entrada. Después se acercó a la puerta y la abrió para que ingresara un cómplice que estaba esperando en la vereda.

"¡Te mato, cerrá el ort*!", exclamó el primer ladrón mientras buscaba a su acompañante. A pesar de las amenazas, la mujer se levantó y trató de resistirse frente al falso cliente. El agresor volvió a reducirla y el segundo maleante entró con una mochila de PedidosYa. A diferencia del otro maleante, llevaba una gorra y un par de lentes de sol.

Finalmente, los jóvenes huyeron con cinco paños de joyas, relojes y distintos tipos de alhajas. Pasados casi dos meses desde la denuncia, el Comando Radioeléctrico dio con uno de los sospechosos para tratar de esclarecer el caso.

Noticias relacionadas
El country tiene varios ingresos

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

El supermercado chino de zona sur donde se produjo la pelea entre el dueño y un ladrón.

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200.

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La cocaína que viajaba en la ropa interior de un vendedor que fue detenido en la zona sudoeste de Rosario

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar el carné en la aplicación nacional

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Ovación
Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos