Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

El detenido tiene 19 años. La Fiscalía lo identificó a partir de un video de las cámaras de vigilancia en el que quedó registrada la agresión a la dueña

La policía rosarina arrestó este miércoles a un joven de 19 años por un violento robo a una joyería de la zona oeste. Los investigadores presumen que es uno de los dos delincuentes que amenazaron y golpearon a la dueña en barrio Belgrano , donde toda la secuencia quedó filmada.

Braiton B. fue identificado durante un patrullaje de rutina en Tucumán al 5000 , a unas veinte cuadras del negocio asaltado. En ese momento, los agentes constataron que tenía un pedido de captura por el episodio registrado a mediados de diciembre.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15.30 en inmediaciones de la intersección con la calle Felipe Moré. Luego de la detención, el muchacho quedó a disposición del fiscal Carlos Covani para definir su situación procesal en el marco de la causa.

El robo ocurrió en los primeros minutos del mediodía del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando un falso cliente ingresó a la joyería ubicada en Mendoza al 5900 . La encargada le abrió la puerta cuando vio que tenía una pequeña caja para hacer una consulta.

En primer lugar, el joven extrajo un reloj y lo dejó sobre el mostrador. A continuación, sacó un arma de fuego que tenía escondida entre sus ropas y la vendedora empezó a gritar para tratar de evitar el asalto.

El delincuente le apuntó a la víctima y la tiró al piso para alejarla de la entrada. Después se acercó a la puerta y la abrió para que ingresara un cómplice que estaba esperando en la vereda.

"¡Te mato, cerrá el ort*!", exclamó el primer ladrón mientras buscaba a su acompañante. A pesar de las amenazas, la mujer se levantó y trató de resistirse frente al falso cliente. El agresor volvió a reducirla y el segundo maleante entró con una mochila de PedidosYa. A diferencia del otro maleante, llevaba una gorra y un par de lentes de sol.

Finalmente, los jóvenes huyeron con cinco paños de joyas, relojes y distintos tipos de alhajas. Pasados casi dos meses desde la denuncia, el Comando Radioeléctrico dio con uno de los sospechosos para tratar de esclarecer el caso.