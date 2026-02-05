Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado A través de una llamada, le advirtieron que si no se dejaba ganar por un argentino tomarían represalias contra su familia 5 de febrero 2026 · 08:40hs

Foto: redes sociales El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo denunció que recibió una amenaza cuando se preparaba para jugar en el Rosario Challenger

Un tenista español que participa en el torneo Rosario Challenger 2026, que se disputa en el Jockey Club, denunció que recibió una amenaza cuando faltaban pocos minutos para que comenzara el partido por el acceso a octavo de final ante a un representante de Argentina. A través de una llamada telefónica le advirtieron que si no se dejaba ganar por el representante local tomarían represalias y secuestrarían a un familiar.

La intimidación fue denunciada ante la Policía y el tema también llegó al Ministerio Público de la Acusación. La situación tomó tal trascendencia que el inicio del mencionado partido tuvo que ser demorado casi dos horas y finalmente jugarse a puertas cerradas.

La deportista que fue víctima de la extorsión es Nikolás Sánchez Izquierdo, número 279 del ranking de la ATP, quien el miércoles debía competir por el acceso a octavos de final con el argentino Valerio Aboain, que ostenta el lugar 526. El partido estaba programado para las 18.40.

Cuándo y cómo recibió la amenaza el tenista Según trascendió, cuando faltaban pocos minutos para salir a la cancha Sánchez recibió un mensaje de texto en su teléfono en el que se le pedía que debía dejarse ganar "disimuladamente" por el argentino, caso contrario su familia sufriría consecuencias.

>> Leer más: Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final El deportista puso de manifiesto lo ocurrido y el partido se tuvo que suspender. La denuncia se realizó ante la Policía y también se le dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia en turno. De acuerdo con los datos que trascendieron, el match se pudo jugar finalmente sin público, y terminó con la victoria del tenista argentino. También se dispuso vigilancia policial en el predio.