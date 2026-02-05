La Capital | Policiales | Rosario Challenger

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

A través de una llamada, le advirtieron que si no se dejaba ganar por un argentino tomarían represalias contra su familia

5 de febrero 2026 · 08:40hs
El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo denunció que recibió una amenaza cuando se preparaba para jugar en el Rosario Challenger

Foto: redes sociales

El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo denunció que recibió una amenaza cuando se preparaba para jugar en el Rosario Challenger

Un tenista español que participa en el torneo Rosario Challenger 2026, que se disputa en el Jockey Club, denunció que recibió una amenaza cuando faltaban pocos minutos para que comenzara el partido por el acceso a octavo de final ante a un representante de Argentina. A través de una llamada telefónica le advirtieron que si no se dejaba ganar por el representante local tomarían represalias y secuestrarían a un familiar.

La intimidación fue denunciada ante la Policía y el tema también llegó al Ministerio Público de la Acusación. La situación tomó tal trascendencia que el inicio del mencionado partido tuvo que ser demorado casi dos horas y finalmente jugarse a puertas cerradas.

La deportista que fue víctima de la extorsión es Nikolás Sánchez Izquierdo, número 279 del ranking de la ATP, quien el miércoles debía competir por el acceso a octavos de final con el argentino Valerio Aboain, que ostenta el lugar 526. El partido estaba programado para las 18.40.

Cuándo y cómo recibió la amenaza el tenista

Según trascendió, cuando faltaban pocos minutos para salir a la cancha Sánchez recibió un mensaje de texto en su teléfono en el que se le pedía que debía dejarse ganar "disimuladamente" por el argentino, caso contrario su familia sufriría consecuencias.

>> Leer más: Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

El deportista puso de manifiesto lo ocurrido y el partido se tuvo que suspender. La denuncia se realizó ante la Policía y también se le dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia en turno. De acuerdo con los datos que trascendieron, el match se pudo jugar finalmente sin público, y terminó con la victoria del tenista argentino. También se dispuso vigilancia policial en el predio.

Noticias relacionadas
Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Luciano Ambrogi se lució en el inicio del Rosario Challenger con una victoria inobjetable. Fue ante el chileno Nicolás Bruna por un sólido 6/1 y 6/2. Ahora, ante Lucio Ratti. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

El tenista local Luciano Ambrogi quiere un lugar en el Rosario Challenger. 

Rosario Challenger: tres tenistas de la región van por el cuadro principal

Mariano Kestelboim, el diestro de 29 años, es uno de los que dirán presente en el torneo de dobles. El lunes comenzará el cuadro principal del Rosario Challenger. 

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar el carné en la aplicación nacional

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Ovación
Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos