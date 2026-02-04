La Capital | La Región | Cuidacoches

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

El diputado Walter Ghione y el senador Ciro Seisas presentaron sus proyectos años atrás, sin embargo no avanzaron. ¿Qué proponen?

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

4 de febrero 2026 · 18:25hs
Iniciativas de 2024 y 2025 proponen distintas salidas para la erradicación de cuidacoches en Santa Fe

Iniciativas de 2024 y 2025 proponen distintas salidas para la erradicación de cuidacoches en Santa Fe

El debate de la actividad de los cuidacoches trascendió los niveles locales y en los pasillos de los principales municipios de Santa Fe instan a que la Legislatura discuta y sancione contra la actividad de cuidados y limpieza de vehículos en la vía pública. En este sentido, ya existen dos proyectos, que, aunque tengan diferencias, tienen el mismo propósito.

Integrantes de la Legislatura provincial advirtieron que el control de los cuidacoches “y más en esta época de autonomías” corresponde a cada ciudad, afirmaron a La Capital. De todas formas, varios municipios reclamaron más de una vez un cambio en la norma de Santa Fe para que la policía pueda accionar contra estos trabajadores informales sólo por el hecho de cuidar un auto o moto.

Desde la Municipalidad de Santa Fe, hasta funcionarios de la ciudad de Rosario expusieron límites para accionar contra esta actividad por la falta de tipificación en el código penal. Cualquier freno a los cuidacoches se traduce en un acta y una contravención, las detenciones que se realizan están enmarcadas en la averiguación de datos y no pueden extenderse por más de seis horas si no hay delito, según lo establece el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe. Al cumplirse ese periodo, la persona que fue demorada regresa a la calle y a la actividad irregular.

>> Leer más: Cuidacoches: exigen una ley provincial para erradicar la actividad en Santa Fe

En este contexto, el diputado Walter Ghione desde la Cámara de Diputados presentó un proyecto en abril de 2024, mientras que el senador por Rosario, Ciro Seisas hizo lo propio en mayo de 2025.

¿Qué proponen los proyectos contra cuidacoches?

La iniciativa de Ghione apostó por modificar el Código Contravencional de Santa Fe y señaló a los espectáculos masivos como su principal objetivo. La sanción que propone es el arresto hasta 30 días.

Por su parte, Seisas presentó un proyecto para lograr una nueva ley en Santa Fe con una mirada integral. Si bien propone detenciones y multas, también afirmó la importancia de generar un programa para la reinserción de los cuidacoches intervenidos.

Ambos textos están en la legislatura, pero no lograron avanzar en las comisiones y ni llegaron al recinto.

>> Leer más: El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

El proyecto de Ghione

El primero en presentarse fue el de Walter Ghione, referente del partido UNO, que propuso modificar la ley 10.703, que establece el Código Contravencional de la provincia de Santa Fe.

Su solicitud insistió en modificar el artículo 74 bs del Código y redactarlo de la siguiente forma: “Quien sin acreditar habilitación o permiso de la autoridad competente ofrezca o preste en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento o cuidado de coches exigiendo contraprestación a cambio, dentro de un radio de quince (15) cuadras de donde se lleva a cabo el espectáculo masivo, sea artístico, deportivo o de otra naturaleza y desde las tres (3) horas antes de su inicio y hasta (2) dos horas posterior a su finalización, será sancionado con arresto desde 10 (diez) hasta 30 (treinta) días. En caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución u organizador, se sanciona a la entidad con multa de 100 (cien) JUS 300 (trescientos) JUS y clausura de sus instalaciones de 15 a 30 días sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales”.

Entre sus considerandos, Ghione explicó que la problemática de los cuidacoches se agrava ante “la crisis económica” que “ataca los bolsillos de las familias de nuestro país”. Además, detalló que esta actividad informal se da en “centros comerciales, polos gastronómicos, plazas, hospitales, parques, balnearios y/o edificios públicos”, pero que “reviste especial gravedad en cuanto a espectáculos deportivos y artísticos masivos detrás de los cuales podemos observar verdaderas bandas mafiosas detrás de la organización de esta actividad”.

>> Leer más: Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Según, el diputado de UNO su proyecto “es perfectamente compatible con algunas experiencias existentes en ciudades como la de Rosario de ‘cuidacoches solidarios’ en las cuales el Concejo Municipal autoriza expresamente a una entidad benéfica a realizar actividades de ordenamiento del estacionamiento de vehículos a través del pago de un bono solidario que se destina comúnmente a hospitales u otras entidades”.

El proyecto de Seisas

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, hizo su presentación en mayo de 2025 y buscó crear una nueva ley en Santa Fe.

En su artículo 1, dispuso “la prohibición en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe de todas aquellas conductas o actividades que, sin autorización de la autoridad competente, persigan u ofrezcan a cambio de la percepción de beneficios o retribuciones económicas consensuadas o no, la intermediación en la reserva, administración o cuidado de espacios físicos ya sea para facilitar o permitir la guarda o el estacionamiento de vehículos en los distintos sectores de la vía pública, como así también las relacionadas con el cuidado, lavado o limpieza de los mismos, se encuentren éstos estacionados o no”.

Además, exige que la autoridad de aplicación sea interministerial entre la cartera de Justicia y Seguridad, la de Desarrollo e Igualdad y la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En esta línea, propone realizar y coordinar un relevamiento territorial junto con los gobiernos municipales para identificar a las personas que realicen las actividades del artículo mencionado. También, las autoridades de aplicación tendrán conocimiento de “programas, capacitaciones, cursos y talleres de formación en oficios que se dicten en cada” localidad con el fin de “gestionar y asegurar la vinculación y el acceso a los mismos”.

El proyecto señaló que los cuidacoches intervenidos que quieran formar parte del Portal de Intermediación laboral, un sitio web que deberá crearse para conectar a las personas con empresas o empleadores, que recibirán beneficios en caso de incorporarlos.

Seisas sostuvo que sus objetivos es erradicar las actividades irregulares en la vía pública y lograr la inclusión “de las personas que en situación de vulnerabilidad social o laboral desarrollen las actividades descritas en el artículo primero”.

El artículo 7 de la iniciativa del senador rosarino solicitó incorporar “el artículo 66 bis en el Libro III, "De las faltas y sus penas", Título II, "Contra la tranquilidad y el orden público", Capítulo I, de la Ley 10.703 Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe”, el siguiente texto: “Quien, sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, será sancionado si persistiera en la conducta luego de recibir advertencia por parte de la autoridad, con: multa de 10 a 50 unidades fijas (un litro de nafta super por cada unidad) o trabajo de utilidad pública de 2 a 10 días. En caso de reincidencia, se impondrá pena accesoria de arresto de hasta 5 días”.

En caso de que el accionar del cuidacoche sea organizado por dos o más personas, la policía podrá detenerlo entre 5 y 15 días. En tanto, el coordinador del grupo podrá ser detenido de 20 a 60 días.

La zona donde los tres ministerios podrán trabajar en la intervención de cuidacoches serán: lugares donde exista estacionamiento medido o esté gestionada por entidades autorizadas por la autoridad competente; a 20 cuadras a la redonda durante eventos públicos masivos; o cuando haya aprovechamiento de “desigualdad de género, de edad, de discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio”.

Noticias relacionadas
Las disciplinas principales que se buscan para ambas convocatorias son el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, y también se incorporan el arte digital, textil, gráfico y audiovisual. 

Puerto San Martín: abren convocatorias para actividades de arte contemporáneo de toda la región

El Concejo de San Lorenzo aprobó una eximición del canon anual que pagan taxistas y remiseros

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps

Distintas actividades y propuestas impulsaron el turismo santafesino.

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

“La contaminación ambiental excede cualquier conflicto individual y no se repara con dinero”, dijeron los abogados de la querella en la previa del juicio por las fumigaciones en Pergamino que marcará un precedente nacional en materia ambiental.

Fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Lo último

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe fue la primera en expresarse. En Rosario existen siete propuestas, tres de ellas buscan eliminar a los cuidacoches
Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Ovación
Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia
Ovación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

La Ciudad
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos

Está dispuesto a ir donde le digan: aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
Política

"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Política

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero
Información General

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut
Información General

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"