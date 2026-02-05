La Capital | Ovación | Newell's

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa Libertadores

El jugador está a punto de llegar a un acuerdo con un equipo dos veces campeón de la Copa Sudamericana

5 de febrero 2026 · 14:45hs
Cocoliso González hizo pocos goles en Newells

Leo Vincenti

Cocoliso González hizo pocos goles en Newell's, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Newell's hizo una gran renovación del plantel de primera división entre el que terminó el torneo Clausura 2025 y el actual torneo Apertura. Además de nuevos técnicos, el club sumó diez futbolistas, un equipo casi absolutamente nuevo para afrontar la temporada.

El recambio empezó ni bien los socios eligieron a la nueva comisión directiva, el 14 de diciembre. Con Ignacio Boero como presidente y Roberto Sensini a cargo de la gerencia deportiva, lo primero que hizo Newell's fue cubrir la vacante de la dirección técnica.

Apenas días después del comienzo del mandato de Boero, llegaron entonces Favio Orsi y Sergio Gómez para hacerse cargo del primer equipo. Y enseguida la gerencia deportiva se puso a trabajar para reforzar un plantel que necesitaba con urgencia reforzarse en todas sus líneas.

Leer más: Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante

Ever Banega y Cocoliso González se fueron

Al mismo tiempo, hubo futbolistas que dejaron de pertenecer al club porque sus contratos se terminaron. En definitiva, Newell's incorporó a diez futbolistas y se aseguró la continuidad de Luciano Herrera, uno de los que mejor rendimiento tuvo en 2025 y que estaba a préstamo con opción de compra. El club ejecutó esa opción y hoy Herrera es jugador de la entidad del Parque.

Entre los que se fueron se destacan Ever Banega y Carlos González. El volante le informó a Sensini que no quería seguir en el Parque y unos días después consiguió nuevo club: ahora juega en Defensa y Justicia. Justamente este fin de semana volverá al Parque, cuando su actual equipo visite a Newell's.

Cocoliso González quedó libre. Aunque tuvo ofertas, alguna del país y otras de Paraguay, el jugador afirmó que quería seguir jugando en Argentina y que esperaba una propuesta de renovación en Newell's. Pero eso no ocurrió y finalmente el paraguayo quedó a la deriva.

Dónde jugará el delantero paraguayo en 2026

Ahora, el delantero que hizo pocos goles en Newell's, pero importantes, está a punto de arreglar con un club de otro país que está clasificado para jugar la Copa Libertadores. Al jugador le viene bien, porque necesita competir para mostrarse ante Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección de Paraguay. Cocoliso quiere ir al Mundial y para eso necesita continuidad, y en un club importante.

Leer más: Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

El equipo con el que está a punto de arreglar es Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en dos ocasiones. El conjunto ecuatoriano jugará la Copa y se está reforzando para eso. Las negociaciones están avanzadas y es probable que muy pronto su incorporación se anuncie oficialmente.

Noticias relacionadas
Se comenzó a barajar la posibilidad de que Messi regrese a Newells en 2027. 

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Los pibes de Newells y Central comenzaron su camino en el Torneo Proyección.

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Tras su regreso a Newells, el Colo Ramírez recién fue habilitado para visitar a Boca.

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

Luciano Herrera intenta superar la barrida de Santiago Ascacíbar. El ataque de Newells fue deficitario.

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: "Se debería usar una réplica"

La reliquia sanmartiniana será entregada este sábado en el acto por el Combate de San Lorenzo a los Granaderos. La preocupación de los historiadores

Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: Se debería usar una réplica

Por Isabella Di Pollina
Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones de los medios
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones" de los medios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra