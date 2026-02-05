La Capital | La Ciudad | programa

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

El secretario de Gestión de Registros de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, brindó más precisiones sobre el funcionamiento del plan "Recuperá tu bici"

5 de febrero 2026 · 12:04hs
El programa Recuperá tu Bici fue presentado este jueves en la Rambla Catalunya

Foto: Maxi Klanjscek

Foto: Maxi Klanjscek

El gobierno de Santa Fe puso en marcha el programa “Recuperá tu bici”, un sistema que cruzará datos aportados por víctimas de robos y la información oficial de un relevamiento de los rodados que permanecen en los depósitos estatales con el objetivo de restituir esos vehículos a sus dueños. Este jueves se llevó a cabo la presentación oficial del programa en Rosario, en la Rambla Catalunya, donde los funcionarios provinciales exhibieron un pequeño lote entre la gran cantidad de bicicletas que esperan ser restituidas a sus dueños.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, fue el encargado de brindar más precisiones sobre el funcionamiento del programa. “Cuando empezamos a retirar los vehículos de las comisarías, encontramos que había un montón de bicicletas de las cuales no había datos. Es decir, no había una causa penal vinculada a las bicicletas y según los registros informáticos no sabíamos quiénes eran los dueños”, recordó Figueroa Escauriza.

En declaraciones a LT8, remarcó que la convocatoria no tendrá un límite de tiempo, será permanente. “Cada persona a la que le roben la bicicleta deberá inscribirse en www.santafe.gob.ar/formularios. Allí encontrará un enlace que lo derivará al programa Recuperá Tu Bici. Con la denuncia del robo, que hoy también se puede hacer al 911, se debe completar el formulario con los datos del rodado. Lo que haremos será cruzar esa información con la que tengamos de nuestros depósitos, y devolver los rodados a sus dueños. Son miles de bicicletas que hace años están tiradas y la intención es reintegrárselas a las víctimas para que no queden en los depósitos”.

>> Leer más: Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Figueroa Escauriza subrayó que a partir de hoy, cada persona a la que le robaron la bicicleta debe hacer la denuncia por ese delito, y a la vez aclaró: “Ahora se puede hacer la por teléfono, no hay que ir más a la comisaría o al Centro Territorial de Denuncia. Uno llama al 911, dice que le robaron la bicicleta y le toman la denuncia telefónicamente". De todas maneras, remarcó lo conveniente que es dejar asentado oficialmente el robo. "Sin denuncia se vuelve muy difícil restituir los bienes, porque no tenemos información para vincularlos con sus dueños", indicó.

¿Y si el robo sucedió hace varios años?

Qué sucede con los robos ocurridos desde hoy para atrás. “Si hace cinco años me robaron la bicicleta y no hice la denuncia _señaló el funcionario_, igual completo el formulario y doy todos los medios de prueba que tenga para señalar que esa bicicleta es mía. Anoto la fecha del robo, el lugar, mis datos personales, si tengo la factura, mejor; y si es posible adjunto una foto en la que esté con la bicicleta o que exhiba alguna marca o detalle especial”, agregó.

recupera tu bici 2

¿Qué pasa si no tengo factura compra?

Figueroa Escauriza también mencionó que el no tener factura de compra debido al paso del tiempo tampoco significará un inconveniente para inscribirse en el programa.

Si no se cuenta con factura, pero sí con fotos de redes sociales, mensajes de Whatsapp o alguna descripción de calcomanía u otra marca, también sirve para corroborar lo dicho por la persona que sufrió el robo. La idea es devolver la bicicleta por cualquier medio de prueba que acredite la propiedad”, agregó el funcionario.

¿Qué pasará con las bicicletas que no se devuelvan?

“Con la información que nos aportan las personas, primero chequeamos si la bicicleta está o no, y si vemos que la información sirve para acreditar propiedad concertamos una entrevista con la persona, verificamos datos y devolvemos el rodado. En caso en que haya bicicletas que no puedan ser devueltas, y queden en los depósitos, se dejará pasar un tiempo prudencial. Luego se podrán vender o donar a escuelas técnicas o subastarlas, como se hizo en otra oportunidad”.

>> Leer más: Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

En la misma línea, el subsecretario de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Hernán Matich, subrayó que el programa “cambia el eje” de la gestión de bienes recuperados. “Antes era casi imposible reconstruir la trazabilidad de muchas bicicletas secuestradas, porque no estaban asociadas a una causa específica. Este sistema permite que el Estado provea información y facilite el reencuentro entre la víctima y su bien”, afirmó.

Matich destacó además que “Recuperá tu Bici” se inscribe en una política más amplia de restitución de bienes provenientes del delito y de acompañamiento a las víctimas. “El foco ya no está solo en el secuestro del objeto, sino en su devolución efectiva a quien lo perdió”, concluyó.

