El Bichi Borghi lanzó un contundente elogio a la hinchada de Central

El exfutbolista de la selección argentina reconoció a los fanáticos canallas y criticó duramente al fútbol chileno por la falta de público en las tribunas

5 de febrero 2026 · 14:25hs
Claudio Bichi Borghi no dudó en lanzar un elogio a la hinchada de Central.

Claudio "Bichi" Borghi no dudó en lanzar un elogio a la hinchada de Central.

Claudio “Bichi” Borghi lanzó un elogio contundente a la hinchada de Rosario Central y la reconoció como una de “las mejores” del país, luego de criticar al campeonato chileno por la falta de público en las tribunas. El campeón del mundo en 1986 no dudó en valorar la pasión de los canallas durante un debate de fútbol.

Durante la edición del miércoles de ESPN F90 de Chile, el exfutbolista formado en Argentinos Juniors, que cumplía el rol de panelista de debate, lanzó un fuerte mensaje sobre la organización del torneo del fútbol trasandino.

El campeonato chileno es una vergüenza. Los tres equipos grandes no tuvieron partidos de presentación. No hubo lugar para el público. El equipo más popular (Colo Colo) va a un estadio a jugar un partido oficial y es sin gente, con un rendimiento horripilante y arbitrajes que retrasan el juego”, empezó el Bichi.

En la misma línea, continuó: “Vemos un estadio hermoso con el Nacional -de Santiago-, con mucha gente pero donde hay incendios. No sabes si sigue o si se suspende. Desgraciadamente competimos con el país hermano -Argentina-, que es lo que más vemos”.

El elogio del Bichi Borghi a Central

“Ponés los partidos en Argentina y las canchas están llenas, hay gritos, muy lindo”, remarcó Borghi al mencionar las importantes diferencias entre el fútbol argentino y el chileno.

Al destacar la pasión albiceleste, uno de los panelistas menciona el caso de Central, que días antes recibió a River en el estadio Gigante de Arroyito. “Rosario tiene, después de Boca, la mejor hinchada lejos”, afirmó el exfutbolista de la selección argentina.

