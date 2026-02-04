La Capital | La Ciudad | imputabilidad

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Fabián Monte, de la Pastoral Social de Rosario, se reunió con concejales de Rosario para analizar la baja en la edad de punibilidad y la reforma laboral

4 de febrero 2026 · 16:46hs
El sacerdote Fabián Monte llevó la mirada de la Iglesia sobre la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

El sacerdote Fabián Monte llevó la mirada de la Iglesia sobre la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

Concejalas y concejales de Rosario recibieron esta mañana a representantes de la Pastoral Social de la Iglesia, con el objetivo de intercambiar miradas sobre las propuestas de reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años en personas menores de edad.

Durante la reunión, el delegado episcopal de la Pastoral Social, Fabián Monte, dijo que en 2025 desde ese espacio elaboraron documentos con análisis y propuestas sobre la reforma laboral y la baja de la imputabilidad. "Nos anticipamos a la presentación de los proyectos que hoy se están debatiendo; no se trata de una respuesta coyuntural, ya que a la Iglesia no le corresponden las cuestiones técnicas, pero el Evangelio tiene una mirada milenaria sobre el mundo del trabajo”, apuntó.

Posicionamiento de la Iglesia

En abril de 2025, y a raíz del debate político que impulsa el gobierno nacional por la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes, la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió un documento en el que expresó su oposición a la medida. Entre los firmantes se encuentra la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario.

En relación con la baja de la edad de imputabilidad, Monte sostuvo que "cuando se plantea reducirla, en algún punto ya estamos dando todo por perdido, llegamos tarde". Y agregó: “Lo que tenemos que hacer, tanto desde la Iglesia como desde el Estado, es proponer un abordaje integral que vuelva a poner la esperanza en los más jóvenes”.

pastoral (2)

>> Leer más: La Pastoral Social de Rosario se sumó a un documento contra la baja en la edad de imputabilidad

La reforma laboral

El encuentro entre ediles e integrantes de la Pastoral Social para dialogar sobre la situación social de la ciudad fue promovido por la vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, quien destacó la importancia de generar espacios de escucha y reflexión colectiva sobre temas de fuerte impacto social. Al respecto López aseguró: “Es legítimo discutir reformas en nuestros sistemas laboral y penal y es una obligación de todos, fortalecer el rol del Estado como rector y orientador de la generación de empleo y de la prevención de delitos. La flexibilización en materia de trabajo que promueve el gobierno, atenta contra la organización familiar, marca una asimetría a favor de sectores económicos concentrados, elimina impuestos sólo para los más ricos y desfinancia el sistema de jubilación”.

Sobre la baja de imputabilidad en menores, López dijo que “hay que avanzar en políticas de educación y prevención de violencias y en una revisión integral del Régimen Penal Juvenil. Sí sólo se baja la edad, no sirve para prevenir el delito y fortalece la persecución de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas”.

Responsabilidad colectiva

Además, el delegado episcopal remarcó que reformas de este tipo deben ser pensadas y discutidas con mayor tiempo. “Resaltamos la responsabilidad de la política, pero esto no es solo tarea del Estado: también deben involucrarse las asociaciones civiles, los clubes, las iglesias y todos los espacios de contención social”, afirmó. Asimismo, recordó que “la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que los grandes acuerdos nacionales y las reformas estructurales deben surgir del diálogo sincero entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. La negociación colectiva, cuando es auténtica, fortalece la justicia y la paz social”.

Además de Monte, participaron del encuentro por la Pastoral Social, su directora Viviana Willi Bille y los vocales Stella Andretich, Gregorio Ramírez, Germán Bierman y Silvina Vaghetti. Por el Concejo Municipal de Rosario estuvieron presentes las concejalas Norma López, Agustina Gareis, Fernanda Gigliani, Majo Poncino, Alicia Pino y María Fernanda Rey, junto a los concejales Pablo Basso, Leonardo Caruana, Toni Salinas y Pablo Gavira.

