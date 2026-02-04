Rosario: buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa y no regresó

Fiscalía activó la búsqueda de Jorgelina Ferroni. La mujer vista por última vez el domingo por la noche en la zona de Lavalle al 2100

La Fiscalía Regional 2 solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Jorgelina Mariana Angélica Ferroni. La mujer de 43 años es buscada desde la noche del domingo 2 de febrero en la ciudad de Rosario .

Según la información oficial, la mujer fue vista por última vez cuando se retiró de su domicilio ubicado en la zona de Lavalle al 2100 , en horas de la noche, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Al momento de ausentarse, vestía un vestido negro , ojotas de goma y llevaba una cartera negra tornasolada . Es de contextura mediana , tez trigueña , tiene ojos marrones y cabello largo negro . Como rasgo distintivo, presenta tatuajes en ambos tobillos .

>> Leer más: Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que cualquier información que pueda resultar útil para la investigación debe ser comunicada de manera inmediata al 911 o a través de las redes sociales oficiales de la Fiscalía Regional 2.

La búsqueda permanece activa y las autoridades reiteraron el pedido de difusión para facilitar la localización de la mujer.

El pedido de Fiscalía