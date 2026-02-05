Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo El dealer fue apresado este jueves a la madrugada en en inmediaciones de 27 de Febrero y Gutenberg 5 de febrero 2026 · 10:14hs

Foto: Policía de Santa Fe. La cocaína que "viajaba" en la ropa interior de un vendedor que fue detenido en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre de 49 años fue detenido al ser descubierto con más de 80 envoltorios de cocaína guardados en una bolsa que escondía en el calzoncillo. El dealer fue detectado y aprehendido en un procedimiento de rutina realizado este jueves a la madrugada en la z ona sudoeste de Rosario.

Fuentes oficiales indicaron que el extraño hallazgo de la droga se produjo hoy durante un patrullaje de rutina que agentes de la Brigada Motorizada realizaban en inmediaciones de 27 de Febrero y Gutenberg.

Según la información oficial, todo ocurrió cuando los policías detectaron a un hombre que vestía ropa clara quien al advertir la llegada de los efectivos se dio a la fuga por un pasillo muy cerca de ese lugar.

Dónde fue detenido el vendedor de cocaína Los voceros indicaron que el sospechoso fue aprehendido minutos después en Gutenberg al 2600 y que en ese lugar se le realizó una requisa en busca de armas o drogas. En ese procedimiento, los policías descubrieron que el hombre llevaba una bolsa de naylon escondida en el calzoncillo.

>> Leer más: Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial Cuando se le indicó que extraiga el contenido de la bolsa se comprobó que había 86 envoltorios de cocaína precintados. Tras las actuaciones de rigor en el lugar, el dealer fue derivado a la seccional 32ª.