La historia de Belén Persello, la actriz de "Casi Ángeles" que murió a los 34 años

La joven alcanzó visibilidad en la tira de Cris Morena pero el paso del tiempo trajo menos oportunidades laborales

Sin dudas, " Casi Ángeles" fue una de las tiras más exitosas de Cris Morena en la televisión argentina. La novela juvenil marcó a toda una generación y le permitó dar el salto al estrellato a varios jóvenes que hoy son actores y actrices consolidadas, como Lali Espósito, la China Suárez y Peter Lanzani, entre otros.

Sin embargo, el destino no fue el mismo para todos los actores que formaron parte del elenco. Tras el final de la ficción en 2010, muchos de ellos no lograron volver a tener papeles relevantes o quedaron relegados a participaciones menores.

Uno de los casos más tristes es el de Belén Persello, actriz que integró la tira y falleció a sus 34 años. Persello, conocida por su personaje “Terra”, creyó que con "Casi Ángeles" finalmente había cumplido su sueño de triunfar en la actuación. Ese sueño la había llevado incluso a dejar su Tierra del Fuego natal para probar suerte en Buenos Aires. Pero luego del éxito de la novela, no consiguió nuevos trabajos en televisión.

“Te apagaste”, fue una de las frases que recibió por parte de un director de casting, palabras que marcaron un antes y un después en su vida.

La historia de Belén Persello

Belén Persello nació en Ushuaia, Tierra del Fuego, el 2 de abril de 1983. A los 9 años, su familia se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó a tomar clases de teatro. Sus primeros pasos en el medio artístico fueron como modelo en publicidades, mientras se formaba con la idea clara de poder vivir de la actuación.

En 2010, logró uno de los papeles más importantes de su carrera al interpretar a Terra en la cuarta temporada de "Casi Ángeles" (La Resistencia), donde comaprtió elenco con actores como Lali Espósito, Emilia Attias, Victorio D’Alessandro y la China Suárez.

Luego de su participación en una de las ficciones más exitosas de Cris Morena, Persello continuó trabajando en televisión. En 2013 formó parte de "Mis amigos de siempre", donde interpretó a Ruth, junto a Gonzalo Heredia, Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez, Calu Rivero y Agustina Cherri. Al año siguiente, en 2014, obtuvo un papel en "Señores Papis", novela protagonizada por Joaquín Furriel, Luciano Castro y Gloria Carrá. Ese mismo año también integró el elenco de "Las 13 esposas de Wilson Fernández".

Además de su trabajo en televisión, Belén desarrolló una carrera en el teatro. Participó en espectáculos de "Casi Ángeles" y en la obra "Cumbres Borrascosas", dirigida por Romina Di Gregorio y Magdalena Zilli, junto a Fabián Abecasis y Ricardo Aldemar. También realizó trabajos como cantante y se desempeñó como DJ.

Con el paso del tiempo, tras esos proyectos, Belén atravesó un período con menos oportunidades laborales. Alrededor de sus 30 años participó de un casting en el que recibió una frase que la marcó profundamente: “te apagaste”.

El trágico final de Belén Persello

Fue el 13 de diciembre de 2017 cuando Victorio D’Alessandro, compañero de Belén Persello en "Casi Ángeles", compartió un posteo en redes sociales para despedirla.

“No tenía las fuerzas ni creo que tenga la cabeza preparada para describir lo que siento. El vacío que me queda en el alma… Te fuiste, mi hermanita querida, preciosa”, escribió el actor.

Poco después, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer oficialmente el fallecimiento de la actriz. Belén atravesaba un cuadro de depresión, y la falta de oportunidades laborales en el medio artístico no hizo más que agravar su situación.