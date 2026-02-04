Santa Fe: condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que se mató

LA CIUDAD
Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
Policiales
Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales
Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
POLICIALES
Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
La Ciudad
Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
Política
"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
La Ciudad
Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
Política
El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política
Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Información General
Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero
Zoom
La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"
Motores
Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
La Ciudad
"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"
Información General
La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
La Ciudad
Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024
Información General
Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut
LA REGION
San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps
Información General
Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Economía
Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía
Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"