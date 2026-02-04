La Capital | Policiales | Santa Fe

Santa Fe: condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que se mató

César Zalazar fue sentenciado en juicio oral a tres años de prisión condicional por homicidio culposo. No podrá trabajar en el Servicio Penitenciario por seis años.

4 de febrero 2026 · 19:19hs
El juicio oral contra el agente penitenciario se realizó en los Tribunales de Santa Fe

Un agente penitenciario fue condenado por haber abandonado la custodia de su arma reglamentaria, que quedó al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse. César Daniel Zalazar, de 44 años, fue sentenciado en un juicio oral a tres años de prisión condicional.

Como parte de la pena, el agente no podrá trabajar en el Servicio Penitenciario durante al menos seis años, según el fallo del juez Octavio Silva en un debate realizado en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

“Si bien solicitamos cuatro años de prisión y se le dictaron tres, estamos conformes con el desarrollo y con el resultado del debate, porque obtener una condena en un juicio oral por delitos culposos es dificultoso e infrecuente”, señalaron los fiscales Ezequiel Hernández y Matías Broggi, quienes respresentaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate oral.

Hernández, quien estuvo a cargo de la investigación, indicó que el hecho ocurrió el jueves 23 de septiembre de 2021 en el hospital Doctor Emilio Mira y López de la capital provincial. Allí Zalazar cumplía funciones como custodia externa del Servicio Penitenciario santafesino. “El hecho ocurrió en una sala de internación de aislamiento, en el marco de la pandemia de coronavirus”, recordó el fiscal.

“Minutos antes de las 17.30 de ese día —añadió Hernández— Zalazar dejó en la habitación una mochila en la que estaba guardada su arma reglamentaria y se retiró. Al haber abandonado la custodia del arma, actuó imprudentemente e incumplió los reglamentos y deberes a su cargo”.

El fiscal señaló que mientras el agente no estaba en el lugar, “un paciente que había sido internado en el centro médico tomó el arma de fuego y la usó para disparar hacia sí mismo y por ello falleció en el acto”.

