La Capital | Economía | gremios

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral y advierten que "pierden los trabajadores"

Sindicatos nucleados en la Csira alertaron que el proyecto del gobierno nacional facilita despidos, afecta a las obras sociales y no genera empleo

4 de febrero 2026 · 19:18hs
Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales

Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Más de 35 gremios industriales rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Advirtieron que se cambian las reglas para que "pierdan los trabajadores”.

Con la presencia del senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) se reunieron en la sede porteña de Smata y coincidieron en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

“Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, afirmó Recalde y explicó que “con el abaratamiento del trabajo creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó”.

En ese sentido, los oradores coincidieron en que la iniciativa oficial busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario” y que algunas de sus disposiciones “son contrarias a nuestra Constitución”. También cuestionaron que el proyecto intente “limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta de acción y de presión”.

En tanto, el “ala dura” del gobierno mantiene la postura de reducir Ganancias pese a la resistencia de los gobernadores

Facilita los despidos, no crea empleo

Por su parte, Siley subrayó que la reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y sostuvo que “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”.

Además, en el intercambio se denunció que la iniciativa plantea quitar el 1 % de los aportes a las obras sociales, lo que significaría “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamentos, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”, expresaron.

Por su parte, el abogado laboralista Álvaro Ruiz sostuvo que con esta reforma “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal” y agregó que “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales”.

Cerró el acto el dirigente de Smata Mario Manrique, quien advirtió que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores”. “No van a ver a los trabajadores de rodilla, les sobra coraje y dignidad”, dijo.

>> Leer más: El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

“También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos”, concluyó Manrique, ante el aplauso de los presentes.

También participaron del encuentro los miembros del Consejo Directivo de la Csira, entre ellos Ricardo Pignanelli (Smata), héctor Ponce (Atilra), Pablo Flores (Aefip), Gerardo Martínez (Uocra), Pedro Peger y Marta Graña (Uatre); Héctor Laplace (Aoma), Juan Antonio Speroni (Saon), Agustín Amicone (Uticra), cristián Jerónimo (CGT), Soledad Calle (UOM) y Hugo Enrique Benítez (Aotra), entre otros.

La Csira reúne a más de 30 sindicatos industriales de todo el país y tiene como objetivo defender la producción nacional y el empleo frente a las políticas de ajuste, denunciando un proceso de “desindustrialización inducida” y el cierre de miles de pymes industriales.

Noticias relacionadas
El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, frenó la publicación del nuevo índice de inflación.

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

El gobierno de Javier Milei impulsa la reforma laboral.

Reforma laboral: alertan que habrá más precarización y menos derechos

Conflicto en Vassalli. Sectores como la metalmecánica y la automotriz registran caídas superiores al 20%, asfixiados por el desplome del consumo y el reemplazo de producción nacional por importaciones.

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Acá y allá. Una jornada para los mercados marcada por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país.

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Lo último

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe fue la primera en expresarse. En Rosario existen siete propuestas, tres de ellas buscan eliminar a los cuidacoches
Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Ovación
Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia
Ovación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

La Ciudad
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos

Está dispuesto a ir donde le digan: aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
Política

"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Política

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero
Información General

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut
Información General

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"