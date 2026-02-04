Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral y advierten que "pierden los trabajadores"

Sindicatos nucleados en la Csira alertaron que el proyecto del gobierno nacional facilita despidos, afecta a las obras sociales y no genera empleo

Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Más de 35 gremios industriales rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Advirtieron que se cambian las reglas para que "pierdan los trabajadores”.

Con la presencia del senador Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) se reunieron en la sede porteña de Smata y coincidieron en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

“Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, afirmó Recalde y explicó que “con el abaratamiento del trabajo creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó”.

En ese sentido, los oradores coincidieron en que la iniciativa oficial busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario” y que algunas de sus disposiciones “son contrarias a nuestra Constitución”. También cuestionaron que el proyecto intente “limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta de acción y de presión”.

En tanto, el “ala dura” del gobierno mantiene la postura de reducir Ganancias pese a la resistencia de los gobernadores

Facilita los despidos, no crea empleo

Por su parte, Siley subrayó que la reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y sostuvo que “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”.

Además, en el intercambio se denunció que la iniciativa plantea quitar el 1 % de los aportes a las obras sociales, lo que significaría “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamentos, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”, expresaron.

Por su parte, el abogado laboralista Álvaro Ruiz sostuvo que con esta reforma “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal” y agregó que “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales”.

Cerró el acto el dirigente de Smata Mario Manrique, quien advirtió que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores”. “No van a ver a los trabajadores de rodilla, les sobra coraje y dignidad”, dijo.

“También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos”, concluyó Manrique, ante el aplauso de los presentes.

También participaron del encuentro los miembros del Consejo Directivo de la Csira, entre ellos Ricardo Pignanelli (Smata), héctor Ponce (Atilra), Pablo Flores (Aefip), Gerardo Martínez (Uocra), Pedro Peger y Marta Graña (Uatre); Héctor Laplace (Aoma), Juan Antonio Speroni (Saon), Agustín Amicone (Uticra), cristián Jerónimo (CGT), Soledad Calle (UOM) y Hugo Enrique Benítez (Aotra), entre otros.

La Csira reúne a más de 30 sindicatos industriales de todo el país y tiene como objetivo defender la producción nacional y el empleo frente a las políticas de ajuste, denunciando un proceso de “desindustrialización inducida” y el cierre de miles de pymes industriales.