Condenan al último acusado de un violento atraco de "viudas negras" en Villa Constitución

Gian Franco Acosta aceptó en juicio abreviado una pena de diez años de cárcel por su participación en el atraco a un jubilado en febrero de 2023

Un hombre fue condenado a diez años de cárcel por su participación en un violento asalto a un jubilado de Villa Constitución a quien intentaron asesinar en un golpe bajo la modalidad de “viudas negras” . Por el hecho ya habían sido condenadas dos mujeres y otro hombre.

Gian Franco Acosta aceptó en un procedimiento abreviado una condena a diez años de cárcel como coautor de los delitos de “robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda, en concurso real con una tentativa de homicidio calificado por criminis causa”. El acuerdo entre la fiscalía y la defensa del acusado fue homologado este martes por el juez Ignacio Vacca en los Tribunales de Villa Constitución.

Acosta era uno de los cuatro acusados por el violentísimo atraco sufrido por Remigio Medina, jubilado de 77 años. El hecho ocurrió entre las 20.30 del 15 de febrero de 2023 y las 17 del día siguiente en la casa de la víctima de Almirón al 4900 de Villa Constitución.

Acosta fue el último en resolver su situación procesal luego de que Maria Lozco, de 40 años, y su cuñada Jesica Cuello, de 32, aceptaran penas a diez años como coautoras de los mismos delitos . Y el restante imputado, Mayco R., fue condenado en un juicio oral el pasado 30 de diciembre de 2025 a diez años y medio de cárcel.

Violento atraco

El fiscal Ramiro Martínez le atribuyó a Gian Franco Acosta haber participado de un plan que se basó en la actuación de Lozco, quien simuló una relación sentimental con el jubilado. El 15 de febrero de 2023 la mujer llegó a la casa del septuagenario y luego habilitó el ingreso de Cuello, Acosta y Mayco R.

Según la acusación los hampones revisaron la casa de Medina y seleccionaron elementos _celulares, dinero en efectivo y otros efectos personales_ para llevarse. Pero antes de escapar atacaron al jubilado con un elemento contundente con el cual lo golpearon en la cabeza.

En ese marco Lozco le provocó cortes con un arma blanca en el hombro derecho y en el cuello “claras intenciones de darle muerte para procurar la impunidad del robo”. Esa acción añadió el calificante de críminis causa a la tentativa de homicidio.

Los ladrones se retiraron de la casa creyendo que habían matado al jubilado, quien sin embargo logró salvar su vida a partir de la intervención de un vecino que había ido a pedirle que le proveyera energía eléctrica porque se le había cortado la luz en su casa.

Medina no le contestaba entonces el vecino ingresó a un patio para llamarlo. El hombre le dijo que le iba a abrir la puerta pero no podía. Finalmente la víctima pudo alcanzarle las llaves a través de un ventiluz y el vecino pudo asistir al jubilado, que estaba tendido en el suelo ensagrentado.

Viudas negras

Una semana después las mujeres, por entonces ambas sindicadas como “viudas negras”, fueron apresadas en la ciudad cordobesa de Cruz Alta. Una vecina del jubilado había aportado el dato de que Medina le había comentado que “lo iban a visitar dos mujeres de la provincia de Córdoba”. En aquel momento también detuvieron a un familiar de una de ellas como supuesto cómplice, pero luego fue desvinculado.

Cuello estaba radicada en el barrio Santa Teresita de Villa Constitución aunque en su perfil de Facebook aparecía como domiciliada en Cruz Alta. Las mujeres fueron imputadas por la fiscal Analía Saravalli.

Las mujeres fueron condenadas en procedimientos abreviados el 10 de diciembre de 2025. En tanto, Mayco R. optó por ir a juicio oral donde afrontó un pedido de pena de 15 años de cárcel, pero la juez Mariel Minetti lo sentenció a diez años y medio.