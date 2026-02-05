Polémico traslado del sable corvo de San Martín a San Lorenzo: "Se debería usar una réplica"

La reliquia sanmartiniana será entregada este sábado en el acto por el Combate de San Lorenzo a los Granaderos. La preocupación de los historiadores

Hasta el momento, el sable corvo de José de San Martín descansa en la Sala de los Sables del Museo Histórico Nacional.

De manera insospechada, un particular tema se instaló en la agenda: el traslado del sable corvo original de José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MSH) al Regimiento de Granaderos a Caballo , edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo. La decisión la tomó Javier Milei por decreto y generó una ola de rechazos: no solo entre los herederos de la reliquia , que decidieron presentar un amparo judicial para frenar la mudanza, sino que l a Asociación argentina de Investigadores en Historia también se manifestó en contra. Ahora se confirmó que la pieza tendrá una última parada antes de quedar bajo custodia militar: el acto por el aniversario número 213 del Combate de San Lorenzo -donde el prócer argentino blandió la espada icónica-, que será este sábado en la ciudad vecina y contará con la presencia del presidente.

Durante el evento en San Lorenzo, además de la ya emblemática carga de cañones, se hará un traspaso simbólico del sable corvo a los Granaderos . Lo particular es que, para esta ocasión, no se usará una réplica sino la espada original de San Martín, en una suerte de “teatralización”.

“Hay protocolos de preservación y control, son tesoros, patrimonios históricos que no deberían usarse para caracterizaciones" , advirtió a La Capital Natacha Bacolla, miembro de la comisión directiva de la Asociación argentina de Investigadores en Historia (Asaih), sobre el traslado de esa pieza con más de 200 años de historia.

Según pudo saber La Capital, la reliquia histórica llegará a San Lorenzo este sábado temprano. Aunque en algunos medios nacionales trascendió que el sable corvo arribaría en helicóptero para la hora del acto , en la Municipalidad de esa ciudad aclararon que en el Campo de la Gloria, donde se celebra el evento, no hay espacio para que aterrice un vehículo aéreo de esas características.

Lo que todavía se desconoce es cómo será el traspaso de la pieza histórica. ¿Será el propio Milei quien entregue el sable a los granaderos? No se sabe y no se especifica en el decreto 81/2026, texto que oficializa el traslado del sable del MHN al Regimiento de Granaderos. Tampoco se detalla que la reliquia será desplazada hasta San Lorenzo. “Es todo trascendido de trascendido, el gobierno nacional se está manejando con un gran hermetismo e improvisación", agregó Bacolla, doctora en Ciencia Política, docente de la UNR y la UNL y miembro de la comisión directiva de la Asaih.

Entonces, el largo viaje del sable corvo de San Martín será el siguiente: este sábado será tomado de la Sala de los Sables del Museo Histórico Nacional, edificio ubicado en el parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, para ser trasladado hasta el Campo de la Gloria para ser el protagonista del traspaso simbólico a Granaderos. Terminado el acto, la reliquia sanmartiana vuelve a Caba, para quedar bajo custodia militar en el Regimiento de Granaderos a Caballo, institución ubicada en el barrio porteño de Palermo.

La preocupación por la conservación de la pieza histórica

Bacolla advirtió que el traslado y el uso del sable corvo original -y de cualquier reliquia histórica- en actos públicos conlleva "riesgos mayores", en comparación a su exhibición en "edificios controlados", como lo es el caso del Museo Histórico Nacional. En esa institución la espada se exhibe en un espacio llamado Sala de los Sables, detrás de una cápsula de vidrio y bajo el celoso cuidado de tres granaderos. En ese lugar hay otras piezas sanmartinianas, donadas por sus descendientes para aportar al patrimonio histórico nacional.

Otro aspecto que resalta la especialista en historia es que todavía no se conoce, de modo oficial, cómo será el traslado. En helicóptero no. ¿Viene el sable corvo en avión junto a una comitiva dedicada a su trasporte? No se sabe porque no hay información clara por parte del gobierno nacional.

Además, hay críticas sobre el uso del sable corvo original para la "teatralización" del traspaso. "En la mayoría de los países no se usan los originales para esos fines sino réplicas”, expresó Bacolla. Según la especialista, ese tipo de manejos generan un "debilitamiento de la propia institución museológica".

Un punto muy importante que alarma a la disciplina es que, al quitar el sable corvo de su exhibición pública, se pierde el fin pedagógico de ese patrimonio histórico. De hecho, la directoria del MHM, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable luego de que la Casa Rosada dispusiera el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

>> Leer más: Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por el traslado del sable corvo de San Martín

"San Martín legó el sable en su testamento a Juan Manuel de Rosas. Posteriormente, su hija Manuelita lo donó al Estado argentino con la condición de que se exhibiera como un legado simbólico en el Museo Histórico Nacional", explicó Bacolla sobre la importancia de la donación.

"El fin de su exhibición era contribuir a la construcción nacional y servir como un símbolo de unidad por encima de las divisiones políticas, constituyendo un legado cívico para la ciudadanía", sumó la doctora en Ciencia Política.

Detalles del acto en San Lorenzo y los tres palcos

Por primera vez en 25 años, un presidente dará el presente en el Campo de la Gloria para conmemorar el Combate de San Lorenzo, la primera y única batalla de San Martín en tierras argentinas. La última vez que un jefe del Estado participó de este acto fue Fernando de la Rúa, en 2000, un año antes de renunciar al cargo. Ahora vendrá Milei.

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y este viernes será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado será el acto central, a las 19, con la presencia de Milei en el Campo de la Gloria. Habrá una ceremonia protocolar y luego vendrá la recreación del Combate: los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

>>Leer más: Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Lo distinto este año no es que solo se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo sino que habrá tres palcos para diferenciar funcionarios y autoridades nacionales de las provinciales.

Con ese escenario, según supo La Capital, la organización planeaba tres palcos. El oficial, donde estarán el presidente; el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, probablemente con algún acompañamiento, y ministros y secretarios nacionales.

Por otro lado, y como detalle de color, se dijo que Milei podría llegar vestido con el uniforme de granadero. No obstante, no hay ningún tipo de confirmación oficial al respecto. Vale recordar que el libertario utiliza el mameluco de YPF para los viajes al exterior, por lo que no sería tan descabellado pensar en una nueva sesión de "cosplay".