Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

La exvedette, ahora diputada nacional, recicló la cartelería de las pasadas elecciones legislativas para darle "abrigo" a animales callejeros

5 de febrero 2026 · 10:12hs
Virginia Gallardo construyó casitas de cartón para perros callejeros con sus viejos carteles de campaña

Virginia Gallardo construyó casitas de cartón para perros callejeros con sus viejos carteles de campaña

Virginia Gallardo, diputada nacional por Corrientes, compartió una particular acción solidaria que abrió la polémica en redes sociales: con sus carteles de campaña de las pasadas elecciones legislativas, la exvedette creó “casitas” de cartón para perros callejeros de su ciudad natal.

Así es, con los carteles de campaña que quedaron en las calles de la ciudad de Corrientes, en los que se podía ver la cara de Gallardo acompañada por el presidente Javier Milei, la diputada nacional y su equipo construyeron cuchas de cartón para perritos que viven la intemperie.

Según explicó la exmediática, ahora devenida en legisladora, la iniciativa busca darle “abrigo” a los animales, pero también reutilizar la cartelería de la campaña de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre para darles “una nueva vida”. Todo el proceso de la construcción de las cuchas de cartón fue documentada en un video que la diputada nacional compartió en su perfil de Instagram.

En redes sociales, no tardaron en cuestionar la propuesta de reciclaje de Gallardo. En particular, los usuarios se quejaron del material de las cuchas, ya que al ser de cartón, en caso de lluvia quedarían destruidas.

La propuesta de reciclaje de Virginia Gallardo

El proceso de construcción de las cuchas de cartón quedó documentado en un video que compartió Gallardo en sus redes sociales. En un posteo de Instagram, la legisladora expresó que la inspiración de la iniciativa vino de la senadora libertaria María Emilia Orozco, quien realizó una acción de reciclaje similar en Salta, su provincia natal.

Embed

"Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida", expresó Virginia Gallardo en su perfil de Instagram, y agregó: "De este modo, no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle".

"Sabemos que no es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma y transforma lo que ya no se utiliza en bienestar", cerró la exmediática en su posteo de Instagram.

