Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes Milano-Cortina recibe los Juegos Olímpicos de Invierno este febrero de 2026, con 16 deportes, nuevas disciplinas y presencia argentina 5 de febrero 2026 · 11:53hs

Argentina participará con una delegación de ocho atletas en tres disciplinas

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se disputan del 4 al 22 de febrero en Italia y marcarán un antecedente histórico por su extensión territorial y su programa deportivo ampliado. La cita contará con 16 deportes, 116 medallas de oro y la incorporación de nuevas pruebas que ampliarán el calendario olímpico.

La ceremonia de apertura será este viernes 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán. La organización confirmó la participación de figuras internacionales como Mariah Carey y el tenor italiano Andrea Bocelli. Por otro lado, la ceremonia de clausura se realizará el 22 de febrero en Verona.

Esta edición de la competición mundial tendrá múltiples ubicaciones a lo largo del país europeo. Las competencias se repartirán entre Milán, Cortina d'Ampezzo y otros tres grupos montañosos del norte italiano.

El programa olímpico incorporará disciplinas novedosas como el esquí de montaña, (debutará como deporte olímpico), el skeleton (sumará una prueba de equipo mixto), el luge (incluirá la competencia de dobles femeninos) y el salto de esquí en gran colina (agregará eventos de super equipo femenino y masculino).

La delegación argentina en Milano-Cortina 2026 Argentina contará con la presencia de una delegación de ocho atletas en tres disciplinas: Esquí alpino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué y Tiziano Gravier

Esquí de fondo: Franco Dal Farra, Mateo Sauma, Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

Luge: Verónica Ravenna Fechas y deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Curling: 4 al 22 de febrero

Hockey sobre hielo: 5 al 22 de febrero

Snowboard: 5 al 18 de febrero

Patinaje artístico: 6 al 19 de febrero

Esquí acrobático: 7 al 21 de febrero

Esquí alpino: 7 al 18 de febrero

Esquí de fondo: 7 al 22 de febrero

Luge: 7 al 12 de febrero

Patinaje de velocidad: 7 al 21 de febrero

Salto de esquí: 7 al 16 de febrero

Biatlón: 8 al 21 de febrero

Patinaje de velocidad en pista corta: 10 al 20 de febrero

Combinada nórdica: 11 al 19 de febrero

Skeleton: 12 al 15 de febrero

Bobsleigh: 15 al 22 de febrero

Esquí de montaña: 19 al 21 de febrero