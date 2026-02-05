La Capital | La Ciudad | Tormentas

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Hasta el fin de semana, hay que salir de casa con el paraguas en mano. La lluvia traerá un alivio y el calor agobiante abandonará la ciudad por unos días

5 de febrero 2026 · 09:22hs
Las tormentas seguirán en Rosario este viernes

Virginia Benedetto / La Capital

Las tormentas seguirán en Rosario este viernes

A salir con paraguas en mano. Tras el anuncio de lluvias y tormentas durante toda la jornada de este jueves para la zona de Rosario y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas aisladas para este viernes por la mañana en la ciudad.

Pero la tormenta y las lluvias traerán un alivio: se espera un significante descenso de temperatura, según los datos del SMN. Para este viernes, la mínima se posicionará en 21° y la máxima en 28°, bastante lejos de las temperaturas agobiantes que reinaron esta semana. Además, para el último día hábil de la semana se espera un cielo mayormente nublado.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: jueves con posibles tormentas aisladas, especialmente a la noche

Cómo seguirá el tiempo en Rosario

Después de un breve respiro y descenso de temperaturas, el sábado se van las lluvias, pero habrá un aumento en la máxima (31°) y un descenso de la mínima (18°). El día empezaría algo nublado, pero para la tarde ya espera un cielo despejado.

Los registros seguirían en alza el domingo, cuando la máxima tocaría los 33º y la mínima se mantendría en 18º, con cielo ligeramente nublado.

Con el comienzo de la semana vuelve el calor. Para el lunes se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana, con fuertes ráfagas de viento, y para la tarde hay bajas probabilidades de chaparrones. La máxima llegaría a 35º y la mínima a 20º. El martes llegaría con mucho calor, con una máxima de 36º.

