El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

El Conicet registró imágenes de un ejemplar de Stygiomedusa gigantea, una especie de la que existen solo 130 registros en el mundo

El éxito de las transmisiones del Conicet continúa y, una vez más, se convirtió en furor en redes sociales a partir de un descubrimiento poco habitual en el Mar Argentino. Durante una reciente expedición científica, investigadores lograron registrar imágenes de una medusa gigante de aproximadamente 11 metros de longitud.

El descubrimiento se dio en el reciente streaming del Conicet, durante una campaña oceanográfica realizada entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. La expedición fue llevada a cabo por científicos del Conicet junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) . En ella participaron 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos, y estuvo liderada por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (Igeba, UBA-Conicet). El objetivo principal fue estudiar dos áreas donde recientemente se detectaron filtraciones frías en aguas argentinas: la Cuenca del Salado y la Cuenca de Malvinas, además de un sector aún inexplorado con potencial presencia de este fenómeno, las cuencas Colorado–Rawson.

Durante el recorrido , los investigadores lograron capturar imágenes deslumbrantes a más de 250 metros de profundidad, entre ellas la de un ejemplar de Stygiomedusa gigantea, una especie extremadamente rara y poco observada, considerada una de las medusas más grandes del mundo.

Las imágenes de la medusa fantasma gigante

La Stygiomedusa gigantea, también conocida como medusa fantasma gigante, es una de las especies más enigmáticas del océano. Hasta el momento, solo se han documentado alrededor de 130 observaciones de ejemplares de esta medusa.

Se trata de una especie de gran tamaño que habita en aguas profundas, lejos de la luz solar. En el video que se viralizó durante el streaming del Conicet, el ejemplar registrado sorprendió por sus dimensiones: desde la cabeza hasta la punta de sus brazos alcanzaba aproximadamente 11 metros de longitud.

Esta especie tiene cuatro brazos planos que se extienden por más de diez metros y a diferencia de otras medusas, no posee tentáculos convencionales ni células urticantes. Su coloración varía entre tonos marrón rojizo y amarillo ocre, genera un contraste impactante con el entorno del fondo marino.