Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Hasta este viernes los profesores definen una acción para manifestarse contra la reforma laboral y reclamar que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Paro en la universidad. Los docentes de la UNR votan una medida de fuerza.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) definen nuevas medidas de fuerza . El 2025 había terminado con una clara advertencia: si el gobierno no cumple con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso peligra el comienzo del ciclo lectivo . A ello se suma ahora el rechazo gremial a la reforma laboral.

Frente a este escenario, los profesores e investigadores nucleados en la Coad votan hasta este viernes para definir si realizan un paro de 24 horas para el próximo miércoles 10 de febrero , en el marco de la movilización de la CGT y la CTA en Rosario contro el proyecto de la Casa Rosada de modificar la legislación laboral. Ese día el tema será trabado en el recinto del Senado de la Nación .

A fines de enero, el gobierno nacional decretó un aumento salarial del 2 % retroactivo para el mes de diciembre , además de una suma fija y por única vez de 50 mil pesos para las dedicaciones exclusivas, 25 mil para las semiexclusivas y 12.500 para las simples. Desde el sindicato recordaron que según el Indec en diciembre la inflación fue del 2,8 % .

"Esta decisión unilateral del gobierno da continuidad al profundo recorte salarial que Milei convirtió en política de Estado. Un ajuste brutal ilegítimo que, a su vez, coloca al Gobierno en la ilegalidad de incumplir la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso Nacional y el fallo de la Justicia que ordena al poder ejecutivo a ejecutar lo establecido en dicha ley", señalaron. Según sus cálculos, si el Estado cumpliese con la ley los docentes universitarios deberían haber recibido un aumento del 53 % en el mes de diciembre, "solo para equiparar el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios en noviembre de 2023".

Paro por la reforma laboral

Frente al tratamiento de la reforma laboral por parte del Congreso, un conjunto de gremios de la CGT y de las dos CTA definieron una agenda de lucha, que comienza este jueves 5 de febrero en Córdoba y continúa en Rosario el miércoles 10 de febrero.

En ese marco, el Congreso de delegados de la Coad resolvió realizar una votación docente a través de la cual decidir si, además de movilizar, los docentes realizarán paro de 24 horas el miércoles 10 de febrero.

Los resultados estarán recién este viernes. Ese día además se realizará un plenario de secretarios generales de Conadu (la federación nacional de docentes universitarios) donde llevarán la propuesta de realizar una semana de paro nacional docente en el mes de marzo.

“Con esta medida planteamos darle curso a lo votado y resuelto en noviembre de 2025: iniciar el ciclo lectivo 2026 con jornadas de protesta y paro”, indicó el gremio que conduce Federico Gayoso.