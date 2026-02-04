La Capital | Ovación | Central

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

El desgarro que sufrió en la previa de River lo tendrá algunas semanas afuera, pero en el Canalla todos señalan un partido en especial para su vuelta

Por Elbio Evangeliste

4 de febrero 2026 · 15:57hs
Jaminton Campaz jugó los dos primeros partidos, pero contra River no estuvo ni siquiera convocado.

Ya en las primeras fechas del torneo Apertura a Central le aparecieron las primeras complicaciones en el rubro lesiones, lo que para el técnico Jorge Almirón es un pequeño dolor de cabeza, sobre todo por el futbolista en cuestión: el colombiano Jaminton Campaz.

Con la lesión que sufrió el colombiano en el Canalla ya hay un plan que se puso en marcha, que tiene como prioridad recuperarlo cuanto antes, pero que en el medio la mirada de extiende a un mediano plazo, atendiendo a que habrá una fecha particular en la que el cuerpo técnico querrá que esté en condiciones.

En una ciudad tan futbolera como la rosarina, el clásico es un partido que está en la mira de todos, ya desde el inicio del torneo. Y teniendo en cuenta que el choque ante Newell's será en la octava fecha, en menos de un mes (se jugará el 1º de marzo, en el Parque), todos los cañones apuntarán a llevarlo con el cuidado pertinente para que ya en esa fecha esté disponible.

En Arroyito nadie quiere correr riesgos

Por supuesto que hay posibilidades de que su regreso a las canchas se dé algunos días antes, pero lo que se piensa hoy en Arroyito es que se intentará correr el menor riesgo posible.

El Colombiano Campaz trabajará para que Central pueda contar con él en el clásico, que se jugará en menos de un mes.

El Colombiano Campaz trabajará para que Central pueda contar con él en el clásico, que se jugará en menos de un mes.

Campaz jugó los dos primeros partidos (ante Belgrano y Racing) como titular, pero no lo pudo hacer frente a River porque en uno de los últimos entrenamientos sufrió una molestia, lo que obligó a Almirón a dejarlo al margen de los concentrados, a la espera de que le llevaran a cabo los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión.

Ni más ni menos que un desgarro

El resultado del mismo el club lo dio a conocer este martes, y da cuenta de una "lesión muscular en isquiotibiales derecho". Ni más ni menos que un desgarro, que le demandará como mínimo tres semanas.

Por eso, Campaz se perderá el partido ante Aldosivi, el de Copa Argentina contra Sportivo Belgrano de San Francisco y también el choque frente a Barracas Central, por la quinta fecha del torneo. A partir de ahí llegarán los choques contra Talleres (20/2), Gimnasia (25/2) y el clásico. En cualquiera de ellos ya podría estar nuevamente activo, pero está claro que al que le apuntarán es al encuentro frente a la Lepra.

En lo que tiene que ver con el equipo para el sábado en Mar del Plata, Almirón evalúa si continuar con Enzo Copetti entre los once o incluir a Gaspar Duarte, con un esquema que funcionó mucho mejor en ese segundo tiempo que en el primero. Igual, la chance de que Julián Fernández haga su debut no habría que descartarla.

