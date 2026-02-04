La Capital | Información General | Brasil

La Justicia de Brasil pidió prisión preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hace casi un mes que la abogada argentina Agostina Páez está retenida en el país vecino. Fue imputada por la Policía Civil de Río de Janeiro por injuria racial

4 de febrero 2026 · 17:03hs
La turista argentina señaló al mozo del bar

La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado "negro" de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal. Hace más de tres semana que permanece en Brasil

La Justicia de Río de Janeiro dio un paso más en el caso de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que está retenida en Brasil hace casi un mes tras un episodio racista en un bar de Ipanema. Ahora, el Ministerio Público Fiscal de la capital brasileña pidió la prisión preventiva de la joven.

De esta manera, se complica el retorno a Argentina de Páez, ya que la nueva decisión de la Justicia podría derivar en su detención en el país vecino, a la espera de la resolución de su situación judicial.

En particular, la joven fue imputada por el delito de "injuria racial" por la Policía Civil de Río de Janeiro. A la acusación ahora se le suma el pedido de prisión preventiva. Aunque la chica debía retornar a su hogar hace más de 15 días, se encuentra aislada en un departamento y con una tobillera de vigilancia electrónica.

“Según la denuncia penal, la imputada llamó «negro» a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, detalló el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, en la solicitud de prisión preventiva.

Además, el organismo público detalló que la joven está acusada de haber llamado "mono" a la cajera del local, y que incluso "realizó gestos que simulaban el animal".

La tobillera electrónica "no es suficiente"

Aunque la joven cumple con la condición de utilizar una tobillera de vigilancia electrónica, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca señaló que este requerimiento no es "suficiente para neutralizar el peligro procesal existente".

“Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, se expresa en la solicitud de prisión preventiva a la joven argentina.

En particular, la imputación es por injuria racial, un delito que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y no admite la excarcelación bajo fianza.

En ese sentido, el abogado de Agostina Páez, Sebastián Robles, cuestionó la decisión judicial: “No hay antecedentes de una condena de este tipo contra un extranjero en un caso como este. La prisión preventiva es una medida desproporcionada y arbitraria”, expresó el letrado.

La imputación por "injuria racial"

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a la abogada argentina Agostina Páez, que está detenida en Brasil desde mediados de enero tras hacer gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de esa ciudad, luego de un intercambio con uno de los mozos del establecimiento.

A través del perfil oficial de X de la institución, indicaron que la investigación del caso se cerró y todo el material fue enviado al Ministerio Público para que la causa judicial continúe su curso. En el mismo mensaje, informaron que también imputaron a una amiga de Páez, investigada por presunto falso testimonio.

Junto al anuncio formal de la continuidad de la causa, desde la Policía Civil del Estado de Río Janeiro indicaron: “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”.

Mientras continúa la causa contra Páez, su abogado habló ante los medios nacionales y detalló cómo se encuentra la situación judicial de la joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, en el país vecino.

Sebastián Robles, defensor de la abogada, comentó cómo sobrelleva la implicada el procesamiento. "Está cumpliendo con las medidas. Ella tiene el DNI en su poder, pero no el pasaporte y sí, hay una medida impuesta, que es el uso de la tobillera, por lo que en el plazo de cinco días la van a notificar”, explicó en diálogo con TN.

Páez se reunió con miembros del consulado argentino en Brasil, que la acompañan durante este procesamiento judicial. En una nota para Clarín, el abogado expresó: "El consulado puede ayudarnos si se tiene que quedar, con algunos temas de gastos, pero solución jurídica no nos va a brindar".

"(Páez) está realmente mal, porque impactó en todos los medios brasileños, redes sociales, la amenazaron por redes. La han atacado mucho, se siente mal, desprotegida", describió Robles, quien también reveló que la santiagueña fue víctima de un preocupante episodio. "Le entraron al departamento tres hombres que decían ser policías, pero en la comisaría le confirmaron que no existía ninguna orden de allanamiento ni procedimiento", afirmó en el medio santiagueño Noticiero 7.

Cruce con un mozo

En medio del avance de la investigación judicial por las acusaciones contra Páez por gestos racistas, se conoció una grabación de las afueras del bar en Ipanema que permite recrear el contexto en el que se dieron los hechos por lo que la abogada fue imputada. El video involucra a uno de los empleados del establecimiento en una situación que lo compromete.

El episodio comenzó por un supuesto error en el pago de la cuenta, ya que las turistas argentinas sostenían que les habrían cobrado productos que no habían consumido. En ese contexto y luego de una fuerte discusión en el establecimiento, la santiagueña realizó gestos ofensivos hacia un empleado del local, imitando los gestos y sonidos de un mono, lo que se interpretó como racismo.

La abogada de 29 años está acusada de injuria racial. La Justicia de Brasil contempla este delito con penas de entre dos y cinco años de prisión y no admite el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Recientemente, se le incautó incluso el pasaporte a la turista y se le colocó una tobillera electrónica.

El video en el bar de Ipanema

En las cámaras de seguridad del bar se observó cómo uno de los empleados empieza a intercambiar diálogo con las argentinas. Además, empezó a realizar gestos de burla e incitar a la pelea.

Puntualmente, se aprecia cómo hay uno de ellos que se agarra los genitales, tal como había dicho Páez, quien afirmó que los trabajadores les habían realizado gestos provocadores mientras se reían y las grababan con sus celulares.

