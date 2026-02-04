La Capital | Zoom | murió

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de "Duro de domar"

Tenía 64 años. Lo confirmó su familia en diálogo con el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen

4 de febrero 2026 · 18:46hs
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el Mini de Duro de domar

El mundo del entretenimiento argentino despide a Juan Carlos Velázquez, reconocido como el "Mini" de "Duro de domar", quien falleció a los 64 años este miércoles por la tarde.

La noticia fue comunicada por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien utilizó sus redes sociales para hacer el anuncio y despedir a quien consideraba un amigo.

"Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, 'El Mini' de 'Duro de domar'. QEPD, amigo, se te va a extrañar", publicó el comunicador en su cuenta de X (ex-Twitter).

Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato, donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, el "Mini" continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.

La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia

De qué murió el Mini

Según se supo, el actor fue internado a raíz de una neumonía muy fuerte y fue trasladado a terapia intensiva, donde sufrió un infarto.

El actor y humorista había atravesado problemas de salud en los últimos años. En 2024, Velázquez había sido internado de urgencia tras sufrir una fuerte descompensación, con dolores intensos en el pecho y dificultad para respirar. En aquel momento, él mismo contó que los médicos le detectaron arterias obstruidas y que debió someterse a un tratamiento de urgencia.

Noticias relacionadas
murio el baterista sly dunbar, prolifica leyenda del reggae jamaiquino

Murió el baterista Sly Dunbar, prolífica leyenda del reggae jamaiquino

La mujer se deslizó en la Cascada Frey, se golpeó la cabeza contra una roca y murió.

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Marixa Balli respondió a los dichos de Luis Caputo

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Nina Suárez llega a Rosario este viernes 6 en formato power trío para presentar las canciones de su disco El lado oscuro

Nina Suárez vuelve a Rosario en formato power trío

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Lo último

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe fue la primera en expresarse. En Rosario existen siete propuestas, tres de ellas buscan eliminar a los cuidacoches
Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Ovación
Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia
Ovación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

La Ciudad
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos

Está dispuesto a ir donde le digan: aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
Política

"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Política

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero
Información General

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut
Información General

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"