Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de "Duro de domar"

Tenía 64 años. Lo confirmó su familia en diálogo con el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen

El mundo del entretenimiento argentino despide a Juan Carlos Velázquez , reconocido como el "Mini" de "Duro de domar", quien falleció a los 64 años este miércoles por la tarde.

La noticia fue comunicada por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen , quien utilizó sus redes sociales para hacer el anuncio y despedir a quien consideraba un amigo.

"Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, 'El Mini' de 'Duro de domar'. QEPD, amigo, se te va a extrañar" , publicó el comunicador en su cuenta de X (ex-Twitter).

Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato , donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, el "Mini" continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.

La noticia de su partida provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia

De qué murió el Mini

Según se supo, el actor fue internado a raíz de una neumonía muy fuerte y fue trasladado a terapia intensiva, donde sufrió un infarto.

El actor y humorista había atravesado problemas de salud en los últimos años. En 2024, Velázquez había sido internado de urgencia tras sufrir una fuerte descompensación, con dolores intensos en el pecho y dificultad para respirar. En aquel momento, él mismo contó que los médicos le detectaron arterias obstruidas y que debió someterse a un tratamiento de urgencia.