El tiempo en Rosario: jueves con posibles tormentas aisladas, especialmente a la noche

El calor continuaría, con una máxima de 35º, aunque para el viernes se anuncian seis grados menos

4 de febrero 2026 · 23:42hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario posibles tormentas aisladas durante toda la jornada, en particular hacia la noche, cuando llegarían acompañadas de fuertes ráfagas de viento. El calor continuaría, con una máxima de 35º, aunque el viernes se esperan seis grados menos.

Si bien se anticipan precipitaciones, el alerta amarillo por tormentas pasaría muy cerca, ya que para la madrugada y la mañana del jueves se emitió un alerta en los departamentos Caseros y General López (en el extremo sur de la provincia de Santa Fe), que se trasladaría a Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín (en el centro provincial) en la madrugada y la mañana del viernes.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sudeste en Rosario, una temperatura de 25º y una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de tormentas aisladas que se mantendría en la mañana (ya con los termómetros en 29º) y la tarde (para cuando se espera una máxima de 35º). Para la noche se anuncian ráfagas de viento de hasta 50 km/h, 30º y chances de hasta un 70 por ciento de tormentas aisladas.

El viernes arrancaría como termina el jueves: fuertes ráfagas y posibilidades de tormentas. Para la mañana hay bajas chances de tormentas aisladas y desde la tarde estaría mayormente nublado: La temperatura oscilaría entre 29º y 21º.

El sábado empezaría algo nublado y estaría despejado desde la tarde, con un leve aumento de la máxima (31º) y una descenso de la mínima (18º).

Los registros seguirían en alza el domingo, cuando la máxima tocaría los 33º y la mínima se mantendría en 18º, con cielo ligeramente nublado.

Para el lunes se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana, con fuertes ráfagas de viento, y para la tarde hay bajas probabilidades de chaparrones. La máxima llegaría a 35º y la mínima a 20º.

El martes llegaría con mucho calor, con una máxima de 36º.

