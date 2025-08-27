El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario Este miércoles abrió al alza, pero cerró con un retroceso ante, lo que se especula, fue una nueva intervención oficial. 27 de agosto 2025 · 16:00hs

Foto: Archivo AP

El dólar mayorista, que es referencia del mercado, cerró a $1.349,50 por unidad, siete pesos debajo del cierre del martes. Al inicio de la semana había saltado $41 en medio de fuertes presiones tanto económicas, de la mano de la volatilidad en las tasas de interés y en la antesala de una nueva licitación, y de presiones políticas por el escándalo de las coimas que salpica al Ejecutivo. En esta jornada, se especuló con una fuerte intervención oficial en los futuros.

Paralelamente el dólar oficial minorista finalizó a $1.329,01 para compra y a $1.370,79 para la venta. En el Banco Nación también moderó al cierre, ya que se ubicó en $1.320/$1.360.

En cuanto a los dólares financieros subieron: el CCL avanzó 1,2% a $1.371 mientras que el dólar bolsa subió 1% a $1.366.

A cuánto cerró este miércoles el blue en Rosario El dólar blue, entretanto, bajó 5 pesos, y finalizó la jornada en $1.339 para la compra y $1.369 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

Tras el salto de 3,1% del lunes, que lo llevó a $1.362, el dólar mayorista pausó su suba el martes al caer 0,4% hasta $1.356,5. "Este retroceso se dio luego de que el BCRA anunciara una nueva adecuación de los encajes, buscando asegurar un mayor rollover en la licitación de hoy y evitar presiones bajistas sobre las tasas en la antesala a las elecciones ante un posible exceso de liquidez (para más detalle ver nuestro Daily de ayer)", remarcaron desde la consultora PPI.