Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

27 de agosto 2025 · 12:55hs
Martín Dieguez y Vanina Frustagli protagonizan Las escenas secundarias

Martín Dieguez y Vanina Frustagli protagonizan "Las escenas secundarias", una de las obras que se podrá ver este fin de semana en el teatro rosarino

En Rosario, siempre hay mucho teatro. Se termina agosto y se van terminando las chances de ver algunas de las obras que estuvieron en cartel durante todo el mes en la sala de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 28 al 31 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 28 de agosto

- "Polvo de ladrillo". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Durante uno de esos encuentros un hecho inesperado cambia drásticamente su vida. Autor y director: José Moset. Actriz: Silvina Santos Cotonat. Colaboradora: Marta Firpo

Viernes 29 de agosto

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
ÚLTIMA FUNCIÓN

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

- "La rota madre que te parió". 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)
 Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

>> Leer más: "Fe ciega" propone una "crítica simpática" a la realidad argentina

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

- "Actores al dente". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Un grupo de actores, viaja a un pueblo lejano para ensayar una nueva obra. Pero lo que parecía un retiro artístico, se transforma en una pesadilla: en el pueblo circula una leyenda sobre una pareja caníbal que cada cuatro años salen en búsqueda de sus victimas. ¿Sobrevivirán al ensayo?Dramaturgia: Andrés Mansilla. Dirección: Agustín Di Martino. Actúan: Victoria Cristiano, Verónica Maraviglia, Alejandro Iacono, Sebastian Camuglia, Damian Costa, Matias Ramonda, Diego Oliva, Claudia Maradona, Laura Morales y Andrés Mansilla.


- "Niños Expósitos". 20hs. Teatro Empleados de Comercio Rosario (Corrientes 450)

Dos niños abandonados, criados como hermanos por Padre Roberto, navegan con humor entre la ambición de llegar al sacerdocio y el amor de una mujer. Un inesperado anuncio pone a uno de ellos a un paso de su sueño, pero antes deberán enfrentarse a un dilema: ¿qué hacer con Padre Roberto y su papagayo? En este debate entre la pasión, la fe, la ambición, el crimen y el arroz con leche, ¿hasta dónde serán capaces de llegar para lograr sus objetivos? Autor: Rafael Bruza. Actuación: Milton Bloise y Carlos Pellegrino. Dirección general y puesta en escena: Marcelo Melano.

- "El perfume de Federico". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)
Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Comedia negra de José Antonio González. Dos viejas hermanas, María y Cándida, siempre han vivido juntas en la casa familiar y ahora mientras sucede la acción, tienen el presentimiento de que se acerca el final y hay cosas que aclarar, sobre todo en lo que se refiere a Federico, del cual ambas vivieron enamoradas. Actúan Sebastián Tiscornia y José Antonio González

- “El último artífice”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Un anciano hemiplégico, recluido en un geriátrico, decide eximirse de culpa por su situación. Actúan Héctor Bellomo, Teresa Liol, Adrián Frontera, Raúl Yacopini y Virgina Bellomo. Dirige: Roberto Lattuca.

- "Yo cuento". 20.30hs. Teatro La Nave (Laprida 1375)

Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Que nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Y el tiempo… sutil y perseverante, amigo de un letargo absurdo. Afuera las hojas bailan y la vida es música. ¿Qué harías si el viento abre tu puerta y te invita a vivir? Elenco: Facundo Andres – Liliana Tosin – Mirna Platini – Luz Molla. Dramaturgia y Dirección: Soledad Otero

Sábado 30 de agosto

- “Mal de Amores”. 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)
Es una comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. A medida que Julieta descubre que su novia Sofía le es infiel, la tensión y el humor se entrelazan en una noche de confesiones y secretos. Es una obra inmersiva que se desarrolla en un entorno contemporáneo y sigue a tres amigas, Julieta, Ana y Agus, a través de una noche caótica que revela la complejidad del amor y la amistad.

Dirigida por Luciana Di Pietro, con dramaturgia de Najla Raydan. Actúan Cecili Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan

- "A la gran masa Argentina". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).
Una obra de Gustavo Di Pinto y Enrique Gabenara. “A la gran masa argentina” es un racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Estrenada en 2001, "A la gran masa argentina" ha sido representada de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, participando en numerosos encuentros y festivales regionales, nacionales e internacionales.

En 2017 fue distinguida como Mejor Espectáculo de Comedia y recibió la nominación a Mejor Dirección en el 13° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata, Buenos Aires. En 2025, con motivo de celebrar los 30 años de actividad de nuestro colectivo, decidimos volver a escena con A la gran masa argentina.

Direccion general y puesta en escena: Gustavo Di Pinto. Elenco: Lorena Salvaggio, Analia Saccomanno, Laura Fuster, Pablo Fossa, Jorge Ferrucci, Santiago Pereiro, Gustavo Di Pinto

- "Una aventura congelada". FAMILIAR. 15.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Un musical con 20 artistas en escena, coreografías con alta complejidad y destreza, cantantes en vivo, trajes de lujo, escenografía de alto nivel y todo plasmado nada más y nada menos que en el Astengo. Dirección General: Camila Franchi. Dirección vocal y coral: Emilia Bonfiglio. Dirección coreográfica: Facundo Fernández

- "AMOR. Nada que entender". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
ÚLTIMA FUNCIÓN

Vuelve la obra que enamoró a Rosario. BONDI Colectivo Teatral presenta un espectáculo que explora las múltiples formas de amar en un festín de cuerpos y lenguajes que se abrazan. Un viaje sensorial por los laberintos de las pasiones. Actúan: Dannae Abdalla, Angie Ambrogi, Karina Ayerza, Claudio Benítez, Facundo Fernández, Julia Logiódice, Vicky Olgado, Franco Perozzi, José Pierini, Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero y Natalia Zatta. Equipo de dirección: Hernán Peña y Cielo Pignatta

- Campi presenta "Monólogos Argentinos". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Martín Campilongo, más conocido como Campi, sale a recorrer el país con su unipersonal "Monólogos Argentinos", un espectáculo donde el actor interpretara a seis de sus mejores personajes haciendo estallar de risas al público. Monólogos que hacen reír y emocionar de principio a fin. Con una mirada lúcida y comprometida, Campi sigue vigente, reinventándose y desafiando los límites del humor con inteligencia, sensibilidad y autenticidad.

- “Las escenas secundarias”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)
ÚLTIMA FUNCIÓN
Actúan Vanina Frustagli y Martín Dieguez, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Una de amor, contada de a fragmentos. “Luego de repente los dos se van. Luego de repente vuelven. Inalterados. Digamos que ahora inalterados. Por ahora inalterados” (Samuel Beckett)

- "Tres obras cortas". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

En este ciclo se podrán ver: "Hermana Mía" (actúan: Jesica Biancotto y Camila Viale), "Cleopatra Ardida" (actúan: Almendra Andenmatten y Leandro Doti), y "Pescador" (actúan: Héctor Ansaldi y Daniel López).

- "Prenupcial en Primera Persona". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. La obra propone una mirada sensible y a la vez irónica sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y las emociones que se desatan cuando lo aparentemente perfecto empieza a tambalear. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas?

>> Leer más: Una obra rosarina se llevó un Premio Estrella de Mar: "Son 24 años de militancia de teatro para las infancias"

- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs La Orilla Infinita (Colón 2148)
En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

- "Familia Gamuza". FAMILIAR. 18hs. Teatro Empleados de Comercio Rosario (Corrientes 450)

Circo, música y humor. Vitillo Platillo, Ron Trompetón y Phillipe Cordeón son los protagonistas de esta historia. Tres personajes que se desconocían hasta el momento en que los viajes y sus vientos los encuentra y hermana. Sus personalidades son contrarias y complementarias a la vez, pero un objetivo los mantiene unidos: el destino soñado. Ellos se sumergirán en este interminable viaje y el público espectador será testigo de todas sus aventuras. Malabares, zancos, acrobacias grupales e individuales, monociclo, música y humor son algunos de los tantos recursos escénicos que emplea este espectáculo, apto para todas las edades, para lograr conquistar al público.

- “Una visita inesperada”. 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Cuando la conciencia nos grita tanto pero igual no queremos hacernos cargo. Actúan: Gerardo Vergel, Nieves Paschetto, María Rosa Sansó, Esteban Marcos, Milton Bloise, Ludmina Almoualem y Julio Chianetta. Dirige: Carlos Caruso

Domingo 24 de agosto

- "Los hombres vuelven al monte". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754

El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. El calor asfixia, la sed quema, los fantasmas susurran entre el fuego y las tuscas. Un hombre espera a su padre. ¿Qué secuelas deja el abandono? ¿Y la guerra? ¿Dónde habitan los fantasmas que no se van?

La propuesta que presenta Teatro Estudio sobre la dramaturgia de Fabián Díaz propone en un relato donde se cruzan dos historias fundamentales: la de un ex combatiente que, transformado por la experiencia de la guerra, escapa al monte correntino para vivir como bandido rural; y la de su hijo, quien se interna en ese mismo territorio hostil para encontrarlo y para encontrarse a sí mismo. A través de un poderoso unipersonal, la obra explora las heridas aún abiertas del Sur, tejiendo un monólogo que reúne voces de padres, hijos, madres, hermanas y compañeros de armas. Entre el realismo descarnado y la poesía del dolor, la pieza indaga en la soledad, el abandono y la delgada línea que separa al hombre de la naturaleza.

Con dirección de Martín Gigena, el actor Franco Ramseyer encarna a múltiples personajes. Lo acompañan en escena la música en vivo de Gastón Arias y la iluminación de Sebastián Aronson, que abren el camino para viajar —con los sentidos— por todos los paisajes que atraviesa la historia: el monte, el pueblo, la casa, la guerra, la espera.

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido?

Escrita y dirigida por Tania Scaglione. El elenco está conformado por Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, e Irupé Vitali. Proyecto seleccionado en el ciclo Descarriadas, las artes escénicas expandidas, del Centro Cultural Parque de España.

- "Dentro". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro, hay una propuesta: actuar. Actúan Florencia Crende, Carmela Gil Pujol, Carolina Rossi, y Yanina Sawicz, con dirección y dramaturgia de Federico Cuello.

- "Splatter rojo SANGRE". 19.30hs. La Escalera Teatro (9 de Julio 324)

Comedia nacional que combina drama, gore y humor negro, y que narra la historia de seis personas como vos, como ellos, como todos, que se reúnen en un grupo de autoayuda en un lugar clandestino. Un fletero, una bioquímica, una huérfana, y una prostituta, coordinados por Gabriel, oficinista. A partir de ahí, ¿quá puede salir mal? Todo. Obra basada en un texto del dramaturgo argentino Daniel Dalmaroni Actúan: Julieta Tripi, Jonatan Maragliano, Pablo Minervino, Antonella Giovenale, Evangelina Cipriani, Pato Acosta y Roberto Malaguarnera. Dirección: Roberto A. Malaguarnera.

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]

