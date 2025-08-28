Elena Roger vuelve a Rosario para repasar su repertorio en formato concierto

Elena Roger es hace tiempo sinónimo de excelencia artística. Con treinta años de carrera como cantante y actriz, con premios y protagónicos internacionales, en esta etapa elige volver a las bases. Por primera vez, sale de gira internacional en formato concierto acompañada sólo por el piano de Nicolás Guerschberg, en un espectáculo en el que repasa “algunas de las canciones que marcaron su vida”. Después de su paso por Chile y varias ciudades del país, y antes de viajar a España, se presenta en Rosario este viernes 29 en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

En cada presentación, Roger se embarca en un recorrido por los grandes éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las grandes voces de la música popular argentina. Suenan temas de sus roles icónicos en “Evita”, “Piaf” y “Los miserables”, pero también algunos lados B de su extenso y multifacético repertorio.

La artista ya estuvo en la ciudad en la primera mitad del año, con la obra “Mina… Che Cosa Sei?!?”, un homenaje a la italiana Mina Mazzini con un gran despliegue escénico. Esta vez, se despoja de todo recurso más allá de su voz y el piano de su partenaire.

Antes de su llegada a Rosario, Elena habló con La Capital y dio detalles de este nuevo espectáculo.

¿Cómo fue la transición desde “Mina” a este formato tan distinto? ¿Cómo surgió volver al formato concierto?

Yo soy una persona que no se queda mucho quieta, así que siempre algo surge y me muevo. La verdad es que hace mucho que no salía de gira, sobre todo por la pandemia. Después empecé a hacer teatro, hice “Piaf” y era muy difícil sacarla de gira. La verdad que lo intentamos pero era muy costoso. Con “Mina” lo pudimos hacer y fuimos a Rosario, pero me quedaron un montón de plazas por visitar. En el interín, surgió la posibilidad, gracias a los productores Adrián Suar y Preludio Producciones, de llevarme a Europa y alimentar ese lado internacional de mi carrera que entre los hijos, la pandemia y la vida no venía cultivando. Se asociaron con una productora que se llama El Tío Caracoles y surgieron tres conciertos súper íntimos y minimalistas, porque estoy acompañada solamente por el gran pianista que es Nicolás Guerschberg. Es un pianista de la hostia y es lo mejor que me podría haber pasado. Es el pianista de Escalandrum también y tiene en su haber muchísima gira con ellos. Es un gran compositor y arreglador. Es un lujo la verdad. Salieron los conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia, pero se enteraron los chilenos y pidieron que fuéramos. Y acá también se enteraron algunos productores y se terminó armando una gira de unas cuantas fechas, como quien no quiere la cosa. El formato da mucha posibilidad de viajar y de poder hacerlo en diversos espacios. De repente fuimos a Jujuy, que es una plaza que no se toca muy seguido, y después estuvimos en el Sur. No vamos a hacer Buenos Aires, por elección. Y Rosario nunca se queda atrás, así que allá vamos al Teatro El Círculo. Estamos muy contentos.

Un recorrido por el universo Elena Roger

¿Cómo se fue armando el repertorio?

Como surgió con la idea de llevarlo a España, el concierto se trata de contar un poco de qué se trata mi persona y mi carrera. Fue muy difícil dejar afuera temas, y hacer nuevos temas también. A lo largo de mi carrera no me enfoqué en la música solamente, así que cuando pude girar con conciertos lo hice con distintos proyectos. Lo hice con “Concierto Mariposa”, que era un disco de música original, pero en ese show obviamente estaban “Piaf”, “Evita” y “Los miserables” porque la gente quiere escuchar esos temas. También hice un disco hace mil años, antes de irme a Estados Unidos a hacer “Evita”, que se llama “Recorriendo el rock nacional” y en el que interpreto algunas canciones emblemáticas del rock nacional que siempre son hermosas de escuchar. Después incorporé a mi repertorio todo lo que fue Piazzolla con Escalandrum, y después canciones de María Elena Walsh. Y después está mi vida. Con eso me refiero a que trabajé con Chico Novarro, a que audicioné y quedé para hacer “Cabaret” en una producción que nunca se hizo. Canté con Nacha Guevara en un concierto que ideó Lito Vitale en el que empecé a cantar “Te quiero”, y la incorporé en mi repertorio porque es un temazo y a mi mamá le encantaba. Es un recorrido por algunas de las canciones que me acompañaron a lo largo de mi carrera. Algunas es la primera vez que las canto arriba de un escenario después de haber sido reconocida y otras ya me las han escuchado cantar. Pero es la primera vez que salgo de gira en este formato sola con piano y es de un disfrute hermoso.

¿Cómo fue el trabajo con Nicolás que encontrar un registro común y propio en este repertorio tan variado?

Es muy ecléctico el repertorio que estoy haciendo, pero lo que homogeniza todo es el piano. Es como un sello, como en cada trabajo que uno hace. Se arma una identidad. Y esta es una identidad nueva. Lo que me gusta también, que hacía rato que no hacía porque venía haciendo obras de teatro, es la conexión con el público. No es que nos ponemos a tomar mates, pero es lindo poder contarles desde mi persona y no desde un personaje.

¿Cómo es ese momento de contacto más directo con la gente?

Siempre hay algo de improvisación, pero por supuesto fue pensado qué decir más o menos para presentar los temas, y que a la vez el recorrido sea ameno y divertido para todos. Sin perder el foco, que es la música. El primer concierto que hicimos fue en Chile, y era como ir a tocar a Marte porque al público chileno no lo conozco. Había ido a cantar con Escalandrum pero fueron conciertos compartidos y yo estaba muy tímida en arreglar la manija del concierto, porque ellos se manejan solos. En este momento, estoy al frente del show y en Chile era como la primera prueba. La recepción fue asombrosamente buena. Me quedé sorprendida de lo hermoso que fue el público, la pasamos super bien durante dos horas y terminaron cantando conmigo. Fue muy hermoso. En Argentina es distinto porque el público ya me conoce y yo ya los conozco. Es mi país, vivimos una realidad compartida. Pero por supuesto se disfruta un montón.

¿El hecho de retomar repertorio de distintas épocas de tu carrera te implicó una revisión a nivel técnico?

Sí, al principio había canciones que no recordaba cómo colocaba tal o cual nota. Después de los ensayos se vuelve a colocar la voz. Lo que se dice poner en gola. Entonces uno pone en gola nuevamente el repertorio y sale. Pero no es que me siento, hago la lista y al día siguiente canto. Hay mucho ensayo. Vamos revisando, arreglando. Es crear un espectáculo de cero y así lo hicimos.

En esto de conocer los públicos, ¿cómo sentís que es el público rosarino?

Lo que sé del público rosarino es que hay mucha gente enfocada en la comedia musical. El otro día pensaba en lo interesante que es ver las vueltas de las carreras. En esto de lo que uno quiere ser o hacer, ¿hay solamente un camino? Me parece interesante para los chicos que estudian comedia musical y que quieren seguir esta carrera, porque cuando es chico se imagina tantas cosas, tiene tantos sueños, tiene que poder desplegar sus alas, estar expectante y abierto a las posibilidades que le da el universo. Tienen que poder no decepcionarse y entender que puede haber muchos caminos. Me acuerdo que una vez, después de haber hecho “Los miserables” en Buenos Aires, que fue mi primer protagónico, con un grupo de amigos decidimos ir a Nueva York a ver musicales. Yo decidí ir a ver un concierto que estaba haciendo Patty Lupone, que es una gran cantante de comedia musical y actriz, y que había hecho a Fantine, el mismo personaje que yo, en “Los miserables”. Estaba ella sola y un piano. Me fascinó ese concierto, la simpleza y la complejidad, lo increíble que era escuchar su voz. Fue un momento de mucha inspiración.

Está bueno lo que decís porque, sobre todo ahora, hay cierta insistencia en encasillarse en una sola cosa, sobre todo en el mundo del arte. Con tu recorrido, vos de cierta manera das el mensaje de que a veces hay que animarse a correrse de eso que está trazado.

Hay algunas cosas que son imprescindibles de entender. Cuando uno se dedica a la música, tiene que entender por qué. Si realmente se dedica porque lo vibra, lo necesita, es un motor, o lo hace porque quieren llegar a una fama o a ganar una cantidad de dinero Algunas personas tienen las dos cosas. Pero hay que entender qué es lo que uno quiere del camino. Porque para ganar dinero, se puede hacer de varias maneras. Para ser famoso, se puede hacer de mil maneras. Pero el arte es algo que es interesante de transitar. Cuando al arte lo querés como expresión genuina, no te da miedo cambiar de rumbo, porque estás siendo honesto con lo que vos querés. No lo estás haciendo por otro, no sos un producto. Sos coherente y fiel a lo que querés expresar, y por lo cual sos artista. Miento en decir que no tenés miedo, porque siempre hay temores. Pero seguir la intuición y alimentarla es algo super importante. Eso es algo que a veces perdemos.