Agenda cultural en la región: shows, música en vivo y planes al aire libre

Desde el viernes 26 al domingo 28, los puntos de toda la región presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos

26 de septiembre 2025 · 14:13hs
Este domingo, el cielo de General Lagos se llenará de barriletes para celebrar el inicio de la primavera 

El último fin de semana de septiembre llega con una agenda cargada de propuestas para toda la región. Desde shows y música en vivo hasta maratones y planes al aire libre para disfrutar con familia y amigos.

Si hay un momento ideal para disfrutar de las propuestas de entretenimiento que la región propone es el fin de semana. Desde el viernes 26 al domingo 28, la oferta cultural promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por los eventos que tendrán lugar este fin de semana en la región.

>>Leer más: Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Viernes 26 de septiembre: música y muestra de cantos en vivo

El viernes la música en vivo será la protagonista. En San Lorenzo, el DJ Pablo Velázquez estará en Bowie (Gral. López 1226) a las 23 hs. En Funes, la Casa Rio (Pellegrini y Pedro A. Ríos) recibirá a Abby Cataudella & Paulus Baaz a las 22 hs.

Para los amantes del canto, en Arroyo Seco, se realizará una Muestra de Canto de la academia de Lucas Boschiero en el Centro de Jubilados a las 20:30 hs. Mientras que en Timbúes, la banda Pulso se subirá al escenario de La Isla Bar (Ruta 11 y Belgrano) a las 22 hs.

Los fanáticos del rock también tendrán un evento imperdible: en Cañada de Gómez los Bad Boy & The Street Monkeys darán un show en la Casa del Bicentenario (Quintana 10) a las 21 hs.

Quienes quieran disfrutar al aire libre, podrán acercarse a la Playa de la Reserva Municipal de Baigorria, de 10 a 18 hs, con entrada gratuita (sábados y domingos se paga entrada).

Sábado 27 de septiembre: Dj, rock y bandas para todos los gustos

El sábado la agenda sigue a puro rock y música. En Funes, la banda Leo Rolón y Los Socios del Rock tocarán en Casa Ríos a las 22 hs. Para quienes quieran continuar la fiesta, el Fieston funense recibe a Sofi Gazzaniga, y los DJS China y Lucaim en el Mercado Don Bosc.

En Roldán, La Revancha se sube al escenario de Lisboa a las 22 para llenarlo de cumbia. La fiesta cumbiera sigue en Timbúes con Marcos Castelló -Kaniche- en La Isla Bar (Ruta 11 y Belgrano) a la 1:30.

Por su parte, en San Lorenzo, DJ Facua de Radio 2000 encenderá la noche en Bowie a las 23 h. Mientras que en Carcarañá, Metamorfosis dará un show en Tijuana Jones (Belgrano y Abrate) a las 21 hs.

El teatro también es protagonista en Roldán con la obra "Salida de Emergencia" en La Casa de la Cultura a las 21 hs.

Domingo 28 de septiembre: barriletes, maratón y conciertos

El domingo pronostica sol y con ello un día para disfrutar en familia y al aire libre. En Funes, habrá una Gran Peña Folklórica en el Galpón Municipal a partir de las 12 hs, con entrada gratis. Para los que buscan actividades deportivas, en Alvear tendrá lugar la maratón "Alvear Corre", que parte del Predio del CEA a las 9 hs.

Por su parte, en General Lagos, los niños podrán disfrutar de la Barrileteada de Primavera en la Rotonda 12 de Abril a las 15 hs, con entrada gratis. En San Lorenzo, la Plaza del Ferroviario será el escenario de "Industria Joven", un evento con música, arte urbano y entrada gratis, de 14 a 19 hs.

También hay planes para cerrar el finde a pura música.. En San Lorenzo, la Camerata Libertador San Martín dará un concierto en el CC Municipal (Entre Ríos 510) a las 19 hs, con entrada gratis, ideal para asistir después de la jornada “Industria Joven”. Mientras que en Roldán, Gonzalo Miranda y Cecilia González darán un show en Una Casa Roja (Azcuénaga 444) a las 19:30.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

